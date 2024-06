Der Weg ins Finale der Champions League

Am heutigen Abend werden Aalborg und Barcelona in einer Neuauflage von 2021 aufeinander treffen, um um den EHF Champions League-Titel zu kämpfen. Der Weg zu diesem Finale wurde in mehreren Partien geebnet und beide Teams sind nun bereit, ihren individuellen Weg schlussendlich zu krönen.

Die Mannschaft um Torhüter Niklas Landin ist bereit, sich - anders als 2021 - endlich die Trophäe zu holen. Sascha Klahn