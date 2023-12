Der Weg in die Platzierungsrunde

Das Minimalziel Olympiaqualifikation haben die Teams geschafft, in der Platzierungsrunde wird nun auch die Rangfolge noch einmal ausgespielt. Schaut man auf die Ergebnisse der letzten Handball-EM, dann ist Deutschlands Gegner Tschechien der große Außenseiter. Das Team von Bent Dahl hatte im Vorjahr die Qualifikation verpasst, doch bei der Handball-WM hat man unter anderem den EM-Neunten Spanien eliminiert. Das Team von Markus Gaugisch wurde im Vorjahr Siebter, im anderen Platzierungsspiel stehen sich mit Montenegro und den Niederlanden der Dritte und der Sechste des letzten Großturniers gegenüber.

Deutschland dominierte seine Vorrundengruppe und holte Siege gegen Japan, Iran und Polen. Auch in der Hauptrunde konnte man zunächst mit Siegen über Rumänien und Serbien überzeugen. Die letzten beiden Partien gegen Dänemark und Schweden gingen jedoch verloren und vor allem das deutliche 20:27 gegen die Tre Kronor, als man vierzehn Minuten für den ersten Treffer der Partie brauchte, dürfte Fragezeichen verursacht haben.

Tschechien hatte schnell mit Siegen über den Kongo und Argentinien das Ticket in die Hauptrudne gelöst, war aber den Niederlanden deutlich mit 20:33 unterlegen. Vor allem in der zweiten Turnierphase überraschte das Team von Bent Dahl, denn dem Sieg über die Ukraine folgte noch ein weitere Erfolg über Spanien. Am letzten Spieltag war eine Niederlage gegen Brasilien zu verschmerzen, da die Niederlande am Ende Spanien besiegten. Im Viertelfinale gegen Frankreich konnte man beim 22:33 allerdings nur eine Halbzeit mithalten.

Die Niederlande sind hingegen durch die Gruppenphasen marschiert - sowohl in der Vorrunde mit Siegen über Argentinien, Kongo und Tschechien wie auch in der Hauptrunde mit den Erfolgen gegen Brasilien, Ukraine und Spanien. 10:0 Zähler und eine Tordifferenz von +63 in der Hauptrundentabelle sprechen eine deutliche Sprache. Im Viertelfinale war allerdings Titelverteidiger Norwegen eine zu hohe Hürde - ein 23:30 setzte den Medaillenhoffnungen ein Ende.

Montenegro hatte in der Vorrunde keine Mühe mit Kamerun und Paraguay, auch das Schlüsselspiel gegen Ungarn konnte das Team von Bojana Popovic mit 24:18 deutlich gewinnen. In der Hauptrunde musste man dann aber kräftig um das Weiterkommen zittern, da man das Derby gegen Kroatien mit 25:26 verloren hatte. Mit einem klaren Sieg über Senegal wahrte man seine Chancen, anschließend gab Ungarn mit seinem 23:22 gegen Kroatien die nötige Schützenhilfe für den Sprung unter die besten Acht und die 25:32-Niederlage gegen Schweden war zu verkraften. Im Viertelfinale war Dänemark zu stark, mit 24:26 unterlag man knapp dem Gastgeber.