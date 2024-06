Der Wechsel Fiels ist eine Steilvorlage - für Nürnbergs Sportvorstand Chatzialexiou

Vorsicht Binsenalarm! Eine Medaille hat immer zwei Seiten. Was das mit dem 1. FCN zu tun hat? Viel, denn die derzeitige Situation lässt unterschiedliche Blickwinkel zu. Dass der neue Sportvorstand Joti Chatzialexiou kaum im Amt einen neuen Trainer suchen muss, könnte man zum Beispiel als Glücksfall bezeichnen. Getreu der Devise: Wenn schon Neuanfang, dann richtig. Ein Kommentar von kicker-Reporter Chris Biechele.

Sportvorstand Joti Chatzialexiou muss also einen Nachfolger von Trainer Cristian Fiel, dessen Abschied aus Nürnberg seit Montag offiziell bestätigt ist. Und ja, das hat was, auch wenn der Umstand, dass der seit Wochen vorangetriebene und bereits dementsprechend auf den Weg gebrachte Kaderumbruch sehr von den Vorstellungen Fiels durchsetzt ist. So gesehen drängt sich oberflächlich betrachtet die Befürchtung auf, dass der Club nun eine Vollbremsung hinlegen und vieles neu überdenken, also wieder von vorne beginnen muss.

Nur, ist dem so? Der neue Sportvorstand schüttelt den Kopf und verweist darauf, dass er die Liste an Zugängen mit dem dafür zuständigen Sportdirektor Olaf Rebbe durchgegangen sei und nichts entdecken konnte, was seinem über Jahrzehnten entstandenen Wissen beim Begleiten von vielen, vielen U-Jahrgängen widersprechen würde. Und auch der neue Trainer, den er aus seiner aus sieben Namen bestehenden Liste nun zeitnah auswählen wird, werde an den bisherigen Transferplänen nichts Grundlegendes verändern, ja verändern dürfen.

Das notwendige Rüstzeug bringt Chatzialexiou mit

Verständlich, denn derjenige, der die Fiel-Nachfolge antreten darf, soll generell ja auch nicht die Fiel-Philosophie fortsetzen, sondern die des FCN. Und dieser hat sich vor vier Jahren unter der Federführung von Chatzialexious Vorgänger Dieter Hecking einen mutig-aktiven und offensiven Spielstiel ebenso auf die Fahnen geschrieben wie ein konsequentes Setzen auf den Nachwuchs. Dass Hecking bei diesem von ihm als alternativlos bezeichneten Weg dann doch immer mal wieder eine konträre Ausweichroute eingeschlagen hat, ist das eine, dass aber die prinzipielle Richtung eine verfolgenswerte, weil gute war und ist, das andere.

Bei seinem ersten offiziellen Auftritt nährt Chatzialexiou die Hoffnung, dass der FCN unter seiner Regie besagte Philosophie erstens weiter ausbaut wie verbessert und zweitens konsequenter wie kompromissloser lebt. Das notwendige Rüstzeug bringt er mit, von der Expertise übers Netzwerk bis hin zu seinem offenen, gewinnenden Wesen.

Und die Menschen in und um den Verein mitzunehmen, ist eine gerade in dieser Funktion eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit.

Und der Beginn hätte für den 48-Jährigen nicht besser laufen können. Zwar beteuert er, dass er trotz intensiven Studiums der vergangenen Saison Fiel die Chance gegeben hätte, die Rückrunde geradezurücken, doch das wäre ein großes Wagnis gewesen. Auch wenn der Deutsch-Grieche von sich sagt, die im Fußball von heute erhobenen Daten nicht überzubewerten, sondern nur als Anhaltspunkt herzunehmen, so bestätigten die miserablen Werte in puncto Intensität und Zweikampfquote all das, was sich in der Rückrunde für jedermann offenbarte: Da stimmte beim FCN wenig bis nichts mehr, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nahmen LKW-große Züge an.

Dinge wie Laufbereitschaft oder ein Sich-dagegen-Stemmen blitzten nur sporadisch auf, alle Spieler stagnierten, was noch höflich ausgedrückt ist, und, und, und ...

Fiels Abgang ist ein Steilpass für alle Beteiligten

Der drittletzte Platz in der Rückrundentabelle entsprach voll und ganz dem, wie sich der Club präsentierte - und dies fällt zwangsläufig in den Verantwortungsbereich Fiels. So gesehen wäre der Spanier mit einer nicht gerade geringen Hypothek in die Saison gegangen, der vor Wochen bekannt gewordene Flirt mit Hertha BSC, den er wie sich nun herausstellt wohlwissend entgegen seinem Temperament nur sehr halbherzig dementierte, hat seinem ohnehin ramponierten Ansehen in der großen FCN-Anhängerschar weitere Schrammen hinzugefügt. Nur ein richtig guter Start hätte all dies vergessen lassen.

Kurzum: Fiels Abgang ist ein Steilpass für alle Beteiligten. Chatzialexiou kann einen unbelasteten Trainer seiner Wahl holen, für die Fans fühlt sich das Ganze deutlich mehr nach Neuanfang an. Der FCN, sonst gewohnt, für Änderungen in der Führungsriege Abfindungen zu zahlen, erzielt einen Transfergewinn im mittleren sechsstelligen Bereich, Fiel sieht die Hertha als den für ihn nächsten Schritt an und die Alte Dame hat ihren Wunschtrainer bekommen.

Orientierung an der Strategie des FCN

Muss direkt nach einem neuen Trainer nach dem verkündeten Aus von Cristian Fiel: Joti Chatzialexiou. IMAGO/Zink

Chatzialexiou selbst ist übrigens von dem Wunsch Fiels, den FCN zu verlassen, nicht kalt erwischt worden. Als hervorragender Vernetzter in der Fußball-Welt vernahm er klare Signale, dass sich hinter den seit Wochen hartnäckig haltenden Gerüchten mehr als nur als das oft zitierte Fünkchen Wahrheit verbarg. Derart vorbereitet kann er nun seine erstellte Liste an Kandidaten zügig abarbeiten. Wobei er in diesem Zusammenhang auch betont, dass er nicht seinen Coach aussucht, sondern den für die Strategie des FCN passenden. Den Traditionsverein in Zukunft so aufzustellen, dass dieser unabhängig jedweder Namen klare Strukturen hat und auch lebt, ist einer seiner Ziele - typisch Stratege eben, als der es sich bezeichnet.

Er selbst hat dem FCN dafür anhand seiner Person wie Funktion quasi eine zukünftig unverrückbare Handlungsweise in den Block diktiert. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier hat bei der Vorstellung Chatzialexious davon gesprochen, dass es dem Gremium bei dem Bewerbungsgespräch sehr imponiert hätte, dass der Deutsch-Grieche ankündigte, seinen Lebensschwerpunkt nach Nürnberg zu verlegen.

Auch wenn der Aufsichtsrat Hecking etwas anders zustand, so ist das eigentlich gerade für diesen Posten ein Muss, siehe das Anforderungsprofil, das der FCN aufstellt: Der Sportvorstand ist nicht nur für den Lizenzspielerbereich verantwortlich, sondern er soll vielmehr den ganzen sportlichen Bereich strategisch voranbringen. Und um einen Verein in seiner Gänze zu erleben und zu verstehen, ist, anders als bei einem Trainer zum Beispiel, eine tägliche Anwesenheit Pflicht.