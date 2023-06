Der "waschechte Hesse" Rode vor seinem "besonderen Finale"

Pokalsiege durfte Sebastian Rode bereits mit Bayern München und Borussia Dortmund bejubeln. Als Kapitän der Eintracht ist es für den 32-Jährigen aus gleich aus mehreren Gründen eine andere Ausgangslage.

Aus Berlin berichten Julian Franzke und Moritz Kreilinger

Sebastian Rode schreckt auf dem Spielfeld bekanntlich vor keinem Zweikampf zurück. In Finalspielen schon mal gar nicht. Als der Frankfurter Kapitän vor einem Jahr im Europa-League-Finale in Sevilla mit der Medaille um den Hals den Triumph genoss, floss noch immer etwas Blut von seiner Stirn. So war er schon immer. Als ihn Heribert Bruchhagen 2010 zur Eintracht holte, versuchte er dem damals noch 19-Jährigen etwas zu bremsen. "Ich hatte ihn zweimal im Büro, wo ich ihm gesagt habe: Sebastian, Sie müssen lernen, dass Sie nicht so in Zweikämpfe reingehen dürfen", erzählt der frühere Eintracht-Vorstand. "Er hatte überhaupt keine Scheu, er ging ein viel zu großes Risiko und konnte die Verletzungsgefahr nicht abschätzen."

Zwei Finalsiege ohne Einsatzzeit

Wirklich gezähmt hat ihn in seiner Karriere niemand, Verletzungspause hatte er deutlich mehr als ihm lieb waren. Doch in dieser Saison, da läuft es zumindest für ihn persönlich nach Plan. Wettbewerbsübergreifend 38 Pflichtspieleinsätze mit über 2000 Einsatzminuten stehen in der Statistik. Stand Rode im Spieltagskader, kam er bis auf drei Spiele in dieser Saison immer zum Einsatz. Davon geht er auch vor dem Pokalfinale am Samstagabend gegen RB Leipzig aus - es wäre seine Premiere. Den Pokal gewann Rode zwar schon 2016 mit Bayern nach einem 4:3 im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund und ein Jahr darauf mit dem BVB nach einem 2:1 über die Eintracht, doch in beiden Spielen kam er nicht zum Einsatz.

Die Erfahrungen sieht er dennoch als Zugewinn. Doch mit dem Stellenwert der bevorstehenden Partie kann das bisher Erlebte nicht mithalten. "Es ist etwas ganz Besonderes, mit der Eintracht im Finale zu stehen, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl als waschechter Hesse. Ich habe beide Spiele von der Bank erlebt, trotzdem habe ich die Eindrücke - und wie ein Finale laufen kann - mitbekommen", erzählte Rode am Tag vor dem Spiel und ergänzte: "Ich freue mich darauf, Einsatzminuten zu bekommen." Als ihn sein Trainer Oliver Glasner daraufhin mit einem gespielt skeptischen Blick anschaute, fügte Rode lachend an: "Mindestens einwechseln muss er mich."

Ein Mann für die wichtigen Spiele

Davon kann Rode ausgehen, wenn er nicht sowieso in der Startelf steht. Auf die körperliche Komponente, die der Sechser dem Frankfurter Spiel gibt, kann Glasner gegen die technisch versierte Mannschaft aus Leipzig kaum verzichten. Rode ist aber nicht nur ein unermüdlicher Kämpfer mit einer manchmal unterschätzten feinen Technik, er ist vor allem ein Leader, einer, der andere besser macht, der ein Spiel strukturieren kann und Ruhe reinbringt. Keine Frage, auch Rode hat in der äußert dürftigen Frankfurter Rückrunde mehr durchwachsene als wirklich gute Tage gehabt. Doch besonders in den ganz wichtigen Spielen, wo sich mancher Spieler gerne versteckt, dreht Rode auf.

Als in der Vorsaison über 30.000 Frankfurter das Camp Nou einnahmen, stahl auf dem Rasen Rode dem Ensemble aus Barcelona beim 3:2-Sieg in der Europa League die Schau. Als im vergangenen November in Lissabon das Aus in der Königsklasse drohte, kam Rode zur Halbzeit rein und riss das letzte Gruppenspiel auf beeindruckende Weise an sich. "Selten schreibt man allein einer Person eine solche Wende zu. Aber wenn nicht hier, wann dann? Das hat er allein rumgerissen", betont Bruchhagen damals.

Wenn am Samstagabend der Ball im Olympiastadion rollt und Rode erneut in eine der Hauptrollen schlüpfen kann, stehen die Chancen der Eintracht auf jeden Fall besser. Physisch ist er bereit dazu, nachdem er den 34. Bundesligaspieltag auslassen musste. "Ich bin fit. Wer mich kennt, weiß, wenn es in so ein Finale geht, will ich dabei sein, auch wenn noch etwas zwickt", betont Rode. Auf eine Verlängerung würde der Hesse aber gerne verzichten. Schmunzelnd ergänzte er: "120 Minuten habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt." Selbst in Sevilla vor einem Jahr war für ihn nach 90 Minuten und damit vor Beginn der Verlängerung Schluss - auch wenn er deutlich mitgenommener aussah.