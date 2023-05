Der Vorgänger macht's: Steib soll Eichstätt in der Regionalliga halten

Der VfB Eichstätt hat seine Trainer-Interimslösung gefunden: Jürgen Steib folgt auf Markus Mattes und soll mit den Oberbayern den Klassenerhalt schaffen.

"Jürgen Steib - ein alter Bekannter beim VfB Eichstätt - übernimmt das Traineramt für die kommenden drei Spiele in der Regionalliga und eine mögliche Relegation." Die Meldung, die der VfB Eichstätt am Mittwochabend über seine sozialen Kanäle publizierte, war kurz, brachte das Entscheidende aber auf den Punkt.

Nach dem überraschenden Aus von Markus Mattes am Dienstag - der Coach hatte nach vier Niederlagen in Folge seinen Rücktritt erklärt - war der VfB unter Zugzwang. Denn bereits am kommenden Samstag steht das enorm wichtige Duell mit dem FC Augsburg II an. Wichtig, weil es für Eichstätt im fünften Regionalliga-Jahr noch um den Fortbestand in dieser Spielklasse geht. Im Optimalfall will man mit einem Schlussspurt die Saisonverlängerung in Form der Relegation vermeiden, denn die könnte in diesem Jahr haarig werden. Aber auch der direkte Abstieg droht noch.

Ehemaliger Aufstiegstrainer

Im Sommer, das steht schon seit längerer Zeit fest, wird Dominic Rühl bei den Oberbayern übernehmen. So waren die Verantwortlichen auf der Suche nach einer Zwischenlösung und setzen nun, wenig überraschend, auf einen Coach, der den Verein und seine Abläufe kennt. Jürgen Steib war bereits von 2010 bis Ende 2014 Trainer beim VfB, damit also der Vorgänger von Mattes. Wie sein Nachfolger prägte auch Steib eine erfolgreiche Ära - inklusive Aufstieg von der Landes- in die Bayernliga. Nach seiner Zeit in Eichstätt ging es für den heute 55-Jährigen zum TSV Rain/Lech, dann weiter zum FC Gerolfing und zuletzt zur DJK Limes.

Für Steib und den VfB geht es nun zunächst in drei Endspiele: Nach dem Auswärtsduell in Augsburg steht zuhause die Pflichtaufgabe SV Heimstetten an. Am letzten Spieltag muss man zu Wacker nach Burghausen.