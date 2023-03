"Der vollendete Anführer": Die NBA trauert um Willis Reed

Mit Willis Reed hat die NBA eine große Legende verloren. Sein außergewöhnlichster Moment ist auch Commissioner Adam Silver noch lebhaft in Erinnerung.

"Cap", der Kapitän, ist in NBA-Kreisen eigentlich Lakers-Legende Kareem Abdul-Jabbar. An der anderen Küste der USA, im New Yorker Osten, verbindet man "The Captain" allerdings mit Willis Reed, der am Dienstag im Alter von 80 Jahren verstorben ist.

Bei den Knicks ist und bleibt Reed weit mehr als ein Spitzname. Der 2,08 Meter lange Center, zwischen 1964 und 1974 nur für diese eine Franchise aktiv, führte sie 1970 und 1973 zu ihren beiden einzigen Meisterschaften. Seit nun 50 Jahren warten die Knicks auf den dritten Titel, den Reed nicht mehr miterleben wird.

NBA-Commissioner Adam Silver adelte Reed in den höchsten Tönen: "Willis Reed war der ultimative Teamspieler und ein vollendeter Anführer. Meine früheste und schönste Erinnerung an den NBA-Basketball ist, wie ich Willis sah, der den Siegeswillen des Meisterteams der New York Knicks in den frühen 1970er Jahren definierte."

Reeds größter Auftritt im größten Moment

Ganz besonders bleibt Game 7 der Final-Serie von 1970 in Erinnerung, als der eigentlich verletzte Reed im Madison Square Garden gegen die Los Angeles Lakers auf einmal doch auf dem Parkett stand und mit seinen ersten beiden Würfen die ersten beiden Körbe des Spiels erzielte - während er defensiv Lakers-Superstar Wilt Chamberlain aus dem Spiel nahm. Inspiriert von ihrem Anführer gewannen die Knicks das Spiel und ihre erste Meisterschaft. "Sie sind beispielhaft für das Beste, was der menschliche Wille zu bieten hat", adelte der legendäre Sportkommentator Howard Cosell den zum Finals-MVP ausgezeichneten Reed daraufhin vor nationalem TV-Publikum.

"Während wir trauern, werden wir uns bemühen, die Maßstäbe, die er hinterlassen hat, aufrechtzuerhalten - seine unvergleichliche Führungskraft, seine Aufopferung und sein Arbeitsethos, die ihn als Champion unter Champions personifizieren", kommentierten die Knicks Reeds Tod. "Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben."