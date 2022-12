Der Volksheld, der von der Bank kam

Er brachte Cristiano Ronaldo zum Weinen, sein Sohn die Fußballwelt zum Lachen. Marokkos Keeper Bono ist bei der WM in aller Munde. Wie aus einem Ersatztorhüter ein Volksheld wurde.

Lange fixierte er sein Ziel. Bounou spähte sein Gegenüber aus, dann eine blitzschnelle Bewegung nach vorne - erwischt. Dass es irgendwie pelzig schmeckte, macht ihm herzlich wenig aus. Hochzufrieden blickte Isaac Bounou den Reporter an.

Der Sohn von Yassine Bounou, der überall nur "Bono" genannt wird, hatte es sich während eines Interviews auf dem Arm seines Vaters bequem gemacht. Das rosa Mikrofon hielt er fälschlicherweise für ein übergroßes Eis, an dem er im Verlauf des Interviews gleich zweimal leckte. Zur großen Erheiterung seines Vaters.

Bereits zuvor hatte das Pärchen für einige Schnappschüsse gesorgt. Der Filius mit den übergroßen Torwarthandschuhen auf dem Platz, die beiden kickten sich ein wenig den Ball hin und her. Die Ruhe nach dem Sturm, im wahrsten Sinne des Wortes.

Es war schließlich nichts anderes als ein Sturmlauf der Portugiesen in der Schlussphase dieses WM-Viertelfinals. Ein paar Mal waren Ronaldo & Co. auch dicht dran am 1:1, doch entweder fehlten ein paar Zentimeter, oder es standen eben diese 192 Zentimeter Torwart im Weg. Bono gegen Joao Felix (83.), Bono gegen Cristiano Ronaldo (90.+1), schon in der 5. Minute hatte er sein Team bei einem Kopfball von Joao Felix vor einem frühen Rückstand bewahrt.

Nach acht Minuten Nachspielzeit war es vollbracht, und prompt wurde auch der sonst so coole Bono von seinen Gefühlen übermannt. "Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich nach einem Spiel geweint habe. Normalerweise möchte ich das nicht, um zu zeigen, dass ich stark bin. Aber wenn du ins Halbfinale der Weltmeisterschaft kommst, dann kann ich die Tränen nicht halten", sagte er.

Bono, der Volksheld? Ein Spieler, der im Achtel- und einem Viertelfinale einer WM jeweils "Man of the Match" wird? Der bei vier Einsätzen - vor dem 2:0 gegen Belgien hatte er kurzfristig passen müssen - kein einziges Tor eines Gegenspielers zulässt, nicht mal bei einem Elfmeterschießen?

Dass der in Kanada geborene Schlaks, den einzig sein eigener Kollege Nayef Aguerd beim 2:1 gegen Kanada überwand, all das mal von sich einmal behaupten würde können, ist schon ein kleines Wunder.

Beim Debüt Champions-League-Finale

Bonos Karriere verlief schließlich nicht gerade stromlinienförmig. Dafür begann sie spektakulär. Wer kann schon von sich behaupten, in einem Champions-League-Finale debütiert zu haben? Im Finalrückspiel der afrikanischen Königsklasse verlor sein Team Wydad Casablanca vor 65.000 Zuschauern zwar mit 0:1, seine Feuertaufe hatte Bono trotzdem mit Bravour bestanden.

Zur Saison 2012 wechselte er nach Spanien zu Atletico Madrid - wohlgemerkt in die zweite Mannschaft. Zwar durfte er auch mal bei den Profis reinschnuppern, doch an Platzhirschen wie Thibaut Courtois oder Jan Oblak war ohnehin kein Vorbeikommen.

Also: Ausleihe. Im zweiten Jahr bei Zweitligist Saragossa verlor er seinen Stammplatz, wechselte 2016 fest zu Zweitligist Girona, war auch dort bald nur noch zweite Wahl. Spätestens da hätte ihm mal einer sagen sollen, dass er sechs Jahre später sein Land in ein WM-Halbfinale führen würde. Was er sagte, als es tatsächlich so weit war, weiß man ja inzwischen: "Kneif mich. Ich glaube, ich träume."

Erwacht ist Bono übrigens dann doch noch in Girona. Er erkämpfte sich zwischen die Pfosten zurück, stieg 2017 mit Girona auf. Die neue Saison begann er zwar mal wieder als Reservist, verdrängte aber den arrivierten Neuzugang Gorka Iraizoz schnell zurück ins zweite Glied. Den Abstieg 2019 konnte aber auch er nicht verhindern. Bono zog weiter. Zum FC Sevilla.

Über die Ersatzbank zum Durchbruch

Schnell war Bono auch dort - mal wieder - Ersatztorhüter. Er erhielt allerdings den Vorzug in der Europa League. Der auch als Fußballer talentierte Schlussmann führte die Andalusier als Pokaltorhüter zum Titel 2020. Der Durchbruch, und das im zarten Alter von 29 Jahren.

Seit 2020/21 ist er Stammtorhüter, sorgte in dieser Spielzeit auch mit einem Treffer aus dem Feld nach einer Ecke in Valladolid (1:1) für Furore (Vorlagengeber war übrigens sein marokkanischer Teamkollege Youssef En-Nesyri). In der vergangenen Saison wurde er als bester Torhüter der spanischen Liga ausgezeichnet, 13-mal hatte er bei 31 Einsätzen seinen Kasten sauber gehalten. Im April verlängerte Sevilla seinen Vertrag bis 2025.

Erfolg hin oder her: Bono, das ist eher Bescheidenheit als Rampenlicht. Nach dem Spanien-Spiel meldete sich ein marokkanischer Journalist. Er habe gar keine Frage, er wolle Bono und Trainer Walid Regragui einfach nur danken. 30 Sekunden dauerte die Lobrede, für die der verlegene Bono am Ende sichtlich gerührt und mit einem breiten Grinsen im Gesicht Applaus spendete. Doch Marokko, das ist nicht er, sondern alle. "Die ganze Mannschaft hätte den Titel verdient gehabt", sagte er nach seiner Wahl zum "Man of the Match" gegen Spanien. Als er die Trophäe gegen Portugal erneut erhielt, schenkte er sie dem Torschützen En-Nesyri.

Es wäre diesem Bono und diesen mitreißenden Marokkanern zu gönnen, würden sie auch dem Favoriten Frankreich am Mittwoch (LIVE! ab 20 Uhr bei kicker) ein Schnippchen schlagen. Bei der WM 2018 war Marokko übrigens sang- und klanglos mit einem Zähler ausgeschieden. Ausgerechnet Spanien und Portugal setzten sich in der Gruppe durch.

Bono war damals auch dabei. Als Ersatztorhüter.