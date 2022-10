Der VfR Aalen meldet Insolvenz an

Paukenschlag in der Regionalliga Südwest: Am Mittwoch hat der VfR Aalen einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt. Welche Folgen das für den Ligabetrieb hat, ist noch offen.

Schon Anfang 2022 habe man die Planungen für die Regionalligasaison 22/23 fertiggestellt in der Erwartung, dass die Corona-Effekte auslaufen und somit eine Rückkehr zum normalen Geschäft mit Einnahmen auf "Vor-Corona-Niveau" möglich sei, schreibt der der ehemalige Zweitligist VfR Aalen in einer vom Präsidium gezeichneten Meldung. Aber: "Die Entwicklung im Zuge von Ukrainekrieg, Energieverteuerung und Inflation hat leider gegen uns gearbeitet."

So hätten sich etwa die Zuschauerzahlen von früher rund 2300 bei Heimspielen bei durchschnittlich 1200 Besuchern eingependelt. Während Corona habe sich zudem das Volumen an Sponsorengeldern, der größte Faktor in der Finanzierung, stark verringert. "Wir haben umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um neue Partner zu gewinnen. Dabei mussten wir jedoch erfahren, dass auch mögliche neue Unterstützer aus wirtschaftlichen Erwägungen extrem zurückhaltend reagieren", heißt es im Text.

Altlasten erschwerten das Arbeiten

"Wir haben viele mögliche Firmen und Personen dazu angesprochen und Verbesserungen erreicht, deren Umfang jedoch den Bedarf nicht abdeckt." Dazu hätten auch Altlasten aus der letzten Insolvenz Anfang 2017 und der Drittligasaison 2018/19 beigetragen: "In der Regionalliga war es unter den äußeren Umständen der letzten drei Jahre nicht möglich, neben den laufenden Kosten auch noch einen mittleren sechsstelligen Betrag auszugleichen." Gemeinsam mit dem Insolvenzverwalter wolle man nun alles versuchen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten und den VfR in ein finanziell und sportlich ruhiges Fahrwasser zu führen.

Welche Folgen der Insolvenzantrag für den Fortgang der laufenden Spielzeit hat, darum muss sich nun der Verband kümmern. Zumindest steht ein empfindlicher Punktabzug im Raum, bis zu einer finalen Entscheidung darüber kann es aber Wochen bis Monate dauern. Stellt der VfR den Spielbetrieb ein, steht er als Absteiger fest, gegebenenfalls werden dann alle bisherigen Ergebnisse annulliert. Derzeit steht der VfR in der Tabelle auf Rang 14.