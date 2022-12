Der VfL Wolfsburg testet - und keiner kann's sehen

Am Samstag (13 Uhr) absolviert der VfL Wolfsburg seinen ersten Vorbereitungstest gegen den dänischen Tabellenführer FC Nordsjaelland. Jedoch können Anhänger der Niedersachsen ihr Team nicht sehen, auch Medien sind nicht zugelassen. Und das nun schon zum dritten Mal in Folge.

Das letzte Testspiel, das der VfL Wolfsburg vor heimischem Publikum zugänglich gemacht hat, liegt mittlerweile schon eine Weile zurück. Am 23. Juli war es, da besiegte die Mannschaft von Trainer Niko Kovac den FC Brentford vor mehr als 3500 Zuschauern mit 4:0 und gab ihren Fans ein gutes Gefühl vor Saisonbeginn.

Seither testeten die Niedersachsen zwei weitere Male daheim, gegen den SC Paderborn (2:1 am 21. August) blieben jedoch wie auch gegen Hansa Rostock (0:0 am 22. September) die Stadiontore verschlossen - für Fans wie Journalisten. Und auch jetzt am Samstag beim Vorbereitungsspiel des Tabellensiebten der Bundesliga gegen den dänischen Spitzenreiter Nordsjaelland gibt es nichts zu sehen. Für niemanden. Warum?

"Wir haben entschieden, das Spiel aufgrund der Witterungsbedingungen und Platzverhältnisse in die Volkswagen-Arena zu verlegen und mit Blick auf den organisatorischen Aufwand unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu spielen", erklärt VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer und betont: "Diese Maßnahme ist nicht die Regel und es ist grundsätzlich beim VfL weder unser Ansinnen, die Fans außen vor zu lassen, noch die Absicht, Medienvertreter auszusperren."

Zu sehen gibt's den VfL im Wettkampf jedoch voraussichtlich erst wieder am 21. Januar (15.30 Uhr), wenn die Saison mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg fortgesetzt wird. Denn vorher tritt der VfL zu Testspielen jeweils andernorts an. Am 17. Dezember beim FC Brentford, während des Trainingslagers (5. bis 13. Januar im portugiesischen Almancil) voraussichtlich gegen die TSG Hoffenheim, am 14. Januar dann beim FC Augsburg. Wer die Spieler dennoch sehen will, muss sich mit dem Training in Wolfsburg begnügen - die Einheiten sind aktuell allesamt öffentlich.