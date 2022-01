"Der VfL ist mein Verein": Losilla verlängert in Bochum

Er ist der Kapitän und Anführer beim VfL Bochum, dessen Trikot er seit 2014 trägt: Nun verlängerte Anthony Losilla (35) um ein weiteres Jahr.

Dirigiert den VfL Bochum auch noch in der kommenden Saison: Kapitän Anthony Losilla. imago images/Eibner

"Der VfL ist mein Verein, das kann ich guten Gewissens so sagen. Die Stadt Bochum habe ich ins Herz geschlossen; es freut mich und auch die Mannschaft, wie schön es ist, den Menschen hier durch unseren Aufstieg und die Bundesligaspiele etwas zurückgeben zu können", wird Losilla auf der Bochumer Website zitiert.

Seit 2014 steht der Franzose in Bochum unter Vertrag, seitdem hat er 256 Pflichtspiele für den Revierverein absolviert: 223-mal lief er im Bochumer Trikot in der 2. Liga auf, 16-mal im DFB-Pokal und zudem stand er in allen 17 Hinrundenpartien zum Anpfiff auf dem Platz.

Schindzielorz: "Toto ist ein VfLer"

"Er geht immer voran, egal ob im Training, auf dem Platz oder außerhalb. Mit seiner tadellosen Einstellung zu seinem Beruf hat er es geschafft, auch im hohen Alter von 35 Jahren in der Turbo-Branche namens Bundesliga Fuß zu fassen", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. "Anthony Losilla ist ein Fixpunkt innerhalb der Mannschaft, eine Identifikationsfigur für unsere Fans. Toto ist ein VfLer."

Sein Standing in der Mannschaft ist ebenfalls unbestritten. Seit Beginn der Saison 2019/20 führt er den VfL als Mannschaftskapitän auf das Feld, seitdem hat er von 85 möglichen Ligaspielen nur drei (!) verpasst. "Der Aufstieg mit dem VfL, noch dazu als Kapitän, ist sicherlich ein herausragender Moment meiner Karriere gewesen", sagt Losilla zur Vertragsverlängerung. "Wir werden alles daran setzen, dass wir in dieser Saison, aber auch im kommenden Jahr, noch weitere herausragende Momente erleben werden."