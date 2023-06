Der VfB und die Zehn-Millionen-Frage

Viel Zeit bleibt dem VfB Stuttgart nicht mehr, um noch einen neuen Trikotsponsor zu besorgen. Der Vertrag mit der Mercedes-Benz-Bank läuft aus, es geht um ein Volumen von mehr als zehn Millionen Euro.

Denn neben der Brust wird zur neuen Saison auch noch der Ärmel frei - den zierte zuletzt der Schriftzug Mercedes EQ. Das ist die Elektromobilitäts-Submarke der Mercedes Benz AG. Trikot- und Ärmelsponsor, das wären mehr als zehn Millionen Euro, die den klammen Schwaben damit wegbrächen. Das Gerücht, wonach die Konzerntochter Mercedes-Benz-Bank das Engagement als Trikotsponsor zumindest nicht auf dem aktuellen Niveau weiterführen wird, hält sich bereits seit November 2022.

Nun ist die Führungsetage beim VfB gefragt um Vorstandschef Alexander Wehrle und Marketing-Vorstand Rouven Kasper, die jüngst mit Rewe einen durchaus namhaften Sponsor auf einer niedrigeren Ebene an Land zog. Gespräche mit Interessenten - auch mit Blick auf eine Kombinationslösung - laufen, doch die Zeit in Richtung Saisonstart wird natürlich von Woche zu Woche knapper. Mit Sportfive hält man allerdings einen Vermarktungspartner in der Hinterhand, der ins Spiel käme, wenn die Schwaben keine Partner fänden, die das aktuelle Volumen halten oder erhöhen könnten. Denn intern hofft man, Sponsoren in einer insgesamt ähnlichen Größenordnung wie bislang für die zwei wichtigen Werbeflächen aufzutun.

Mercedes Benz vollzieht keinen Totalausstieg

Dabei helfen soll in der Gesamtheit offenbar auch, dass der Autobauer, immerhin eine Weltmarke mit einem Jahresumsatz von 168 Milliarden Euro (2021) und entsprechender Strahlkraft, keinen Totalausstieg vollzieht. Was angesichts des Kaufs von 11,75 Prozent für 41,1 Millionen Euro an der VfB AG durch Mercedes anno 2017 andererseits auch schwerlich vorstellbar gewesen wäre. Zudem bleibt der Stuttgarter Konzern Automobilpartner des Bundesligisten.

Dies hatte Vorstandschef Wehrle bereits im Frühjahr gegenüber dem kicker angedeutet: "Mercedes wird sowohl Sponsoringpartner als auch Ankerinvestor des VfB bleiben." Intern wertet man das angesichts der zunehmenden Reduzierungen von Mercedes im Sportsponsoring - siehe Reitsport, Tennis oder die Nicht-Verlängerung der Namensrechte am Louisiana Dome in New Orleans anno 2021 - als Erfolg. Der Autobauer hält auch die Namensrechte an der Stuttgarter Arena, die gerade für die EURO 2024 umgebaut wird. Nichtsdestotrotz benötigt der VfB nun zwei Lösungen für Brust und Ärmel und das am besten schon in den nächsten Wochen.