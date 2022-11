Der VfB und der Fluch der frühen Gegentore

Der VfB Stuttgart kämpft in der laufenden Saison mit frühen Gegentoren, auch gegen Borussia Mönchengladbach liegen die Schwaben schnell zurück. Trainer Wimmer wirbt dafür, nicht zu verallgemeinern und jeden dieser Nackenschläge einzeln zu analysieren.

Vielleicht sollte Michael Wimmer am Dienstag gegen 20 Uhr Espresso servieren lassen in der Kabine des VfB. Denn 30 Minuten später wird die Stuttgarter Partie gegen Hertha BSC (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) angepfiffen. Und damit seine Truppe dann auch wirklich voll da ist, wäre es ratsam für den Trainer, zu einem Wachmacher zu greifen. Denn frühe Gegentreffer ziehen sich wie ein roter Faden durch diese seltsame und beschwerliche Hinrunde der Schwaben.

Schon am ersten Spieltag traf Leipzigs Christopher Nkunku sehr früh, nämlich in der 8. Minute, gegen Florian Müller, am Ende hieß es 1:1 - ein Achtungserfolg. Es folgten der Bremer Niclas Füllkrug (4. Minute, Endstand 2:2), der Freiburger Vincenzo Grifo (11., 0:1), der Frankfurter Sebastian Rode (6., 1:3), die Dortmunder Jude Bellingham (2.) und Niklas Süle (13., 0:5), der Augsburger Florian Niederlechner (4., 2:1) und nun am Freitagabend beim 1:3 bei Borussia Mönchengladbach Jonas Hofmann, der in der 4. Minute zuschlug. Macht in 13 Partien satte acht Gegentore in der Anfangsviertelstunde, zudem resultierten daraus sieben Rückstände. Das kostet den VfB Körner, mental wie physisch, zumal heutzutage ohnehin viele Teams dem Gegner nur allzu gerne den Ball überlassen, um sich aufs Umschalten zu verlegen.

"Ich muss es mir nochmal anschauen, ob es was Taktisches war", sagt Wimmer bezogen auf das 0:1 gegen die Elf vom Niederrhein. Der 42-Jährige merkt an, dass die Viererkette krankheitsbedingt umformiert werden musste. "Ich würde es aber nicht so sehr thematisieren, weil man jedes Spiel separat betrachten muss", will Wimmer nicht verallgemeinern. Das stimmt natürlich, doch angesichts der Flut der frühen Gegentore steckt da schon eine gewisse Systematik dahinter, die das Trainerteam automatisch zu der Frage führen muss: Was können wir im direkten Ablauf vor dem Anpfiff ändern, um die Profis wachzurütteln?

Weder Wimmer noch vor ihm Pellegrino Matarazzo stehen respektive standen selbst auf dem Platz, vom Anpfiff weg hellwach zu sein hat etwas mit Mentalität zu tun. Auch unter dem Italo-Amerikaner war der Trend erkennbar, unter Wimmer scheint er sich sogar zu verschärfen, wenngleich der VfB gegen den FC Augsburg erstmals einen dieser frühen Rückstände in einen Sieg verwandeln konnte. Vielleicht sitzt ja am Dienstag wie zuletzt gegen den FCA Joachim Löw auf der Tribüne der Stuttgarter Arena. Der Ex-Bundestrainer ist bekanntermaßen immer für einen guten Espresso zu haben.