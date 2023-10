Der VfB siegt auch in Berlin - Bayern bleibt dran

Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart überholen das am Freitag siegreiche Dortmund durch Auswärtsdreier in Wolfsburg und Berlin, der FC Bayern bleibt auf den Fersen. Frankfurt dreht den Südwest-Vergleich in Sinsheim, Freiburg das Duell mit Bochum. Leipzig besteht in Darmstadt.

Saisontor Nummer 14 - und dann das frühe Aus durch eine Verletzung: VfB-Knipser Serhou Guirassy stand auch beim 3:0-Sieg der Stuttgarter beim 1. FC Union im Fokus. Während die Berliner die achte Pflichtspiel-Niederlage in Serie beklagen, sorgten Silas (81.) und Guirassy-Vertreter Deniz Undav (88.) an der Alten Försterei noch für klare Verhältnisse.

Werkself thront ganz oben - Kane trifft erneut

Zur Tabellenführung reichte es für die Schwaben (21 Punkte) nicht - weil Bayer Leverkusen (22) seine Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg mit 2:1 gewann. Jeremie Frimpongs Treffer aus spitzestem Winkel konnte Maxence Lacroix noch mit dem 1:1 kontern, auf Alejandro Grimaldos Erfolgserlebnis nach gut einer Stunde hatten die Autostädter dann keine Antwort mehr parat.

Garniert mit dem neunten Saisontor von Harry Kane siegte der FC Bayern im Abendspiel bei einem formverbesserten 1. FSV Mainz 05 mit 3:1. Kingsley Coman eröffnete den Torreigen mit einem wuchtigen Schuss (11.), doch die Rheinhessen hatten ihre Chancen und verzeichneten doppelt Aluminium-Pech. Am Ende sorgte Leon Goretzka mit seinem Treffer zum Endstand für die Vorentscheidung. Im Tor zeigte Sven Ulreich wenige Tage vor dem Neuer-Comeback eine starke Leistung.

Openda-Doppelpack

RB Leipzig löste seine Auswärtsaufgabe beim SV Darmstadt 98 relativ souverän und eingeleitet durch den 44-Sekunden-Blitztreffer von Doppelpacker Lois Openda letztlich mit 3:1, bleibt Mitglied der Bundesliga-Spitzengruppe. Die Lilien durften geraume Zeit zumindest auf einen Teilerfolg hoffen, nachdem Tobias Kempe durch einen selbst herausgeholten Strafstoß verkürzen konnte (32.).

Torhüter-Assists in Sinsheim - Diskussionen in Freiburg

Beim Wiedersehen der beiden einstigen Nagelsmann Assistenten Pellegrino Matarazzo und Dino Toppmöller in Sinsheim hätte sich die Frankfurter Eintracht sicher einen glatteren Einstieg gewünscht. Denn neben dem kurzfristigen Fehlen von Mario Götze (Geburt des zweiten Kindes) und Stammtorwart Kevin Trapp (Rückenverletzung kurz vor dem Spiel) mussten die Hessen in der 4. Minute auch noch das 0:1 durch Senkrechtstarter Maximilian Beier schlucken. Doch die SGE drehte das Spiel noch im ersten Durchgang: Omar Marmoush (11.), Ansgar Knauff (23.) und Ellyes Skhiri (45.+3) trafen für Frankfurt. Kurios in diesem Südduell: Bei den ersten beiden Treffern gaben die Torhüter Oliver Baumann und Jens Grahl Assists.

Der SC Freiburg bestand zu Hause gegen den VfL Bochum mit 2:1 und kletterte im Tabellenmittelfeld. Alle Tore im Breisgau fielen im ersten Abschnitt, der Revierklub ging durch einen sehenswerten Paciencia-Volleyschuss in Führung (15.), Ritsu Doan glich aus (26.). Längere Diskussionen gab es vor dem Handelfmeter in der Nachspielzeit vor dem Pausenpfiff, den Bernardo ungewollt verursachte und Vincenzo Grifo wie gewohnt verwandelte. Am Ende riss Freiburgs Trainer Christian Streich erleichtert über den hart erkämpften Heimsieg jubelnd die Arme hoch.

Brandt erlöst den BVB

Den Spieltag hatte der BVB am Freitagabend per 1:0-Sieg über Werder erfolgreich eröffnet. Jubilar Julian Brandt brach in seinem 300. Bundesligaspiel nach der Pause den Bann. Dortmund bleibt in der Liga ungeschlagen, Bremen musste die sechste Niederlage im achten Spiel hinnehmen.