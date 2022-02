Der VfB-Plan mit Marmoush - Tiago Tomas drängt ins Team

Das Daumendrücken hat nicht geholfen. Omar Marmoush verlor mit Ägypten das Finale beim Afrika-Cup. Jetzt freuen sich die Stuttgarter auf die Rückkehr ihres Angreifers, der am heutigen Dienstag zurückerwartet wird und morgen zur Mannschaft stoßen soll.

In jeder der sieben Partien der afrikanischen Ländermeisterschaft stand Marmoush für sein Heimatland bei Anpfiff auf dem Rasen, wurde sechsmal nicht vor der 59. Minute ausgewechselt und erhielt durchaus gute Kritiken. Das Elfmeterschießen im Finale gegen den Senegal (2:4 i.E.) erlebte er nicht auf dem Platz. Marmoush dürfte voll im Saft stehen und nicht weniger motiviert sein, dem VfB im Abstiegskampf zu helfen. Ob er allerdings schon am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Leverkusen von Beginn auflaufen wird, ist offen.

Pellegrino Matarazzo wird sich erst einmal persönlich ein Bild vom körperlichen und mentalen Zustand des Wolfsburger Leihspielers machen. Außerdem verfügt der Trainer u.a. mit Silas, Chris Führich, Tanguy Coulibaly, Mateo Klimowicz, Roberto Massimo, Alexis Tibidi und Tiago Tomas über reichlich Alternativen.

Gerade der Neuzugang von Sporting Lissabon drängt ins Team. Gegen Frankfurt wechselte ihn Matarazzo in der 81. Minute ein. "Es herrscht Konkurrenzkampf und Tiago ist noch nicht so lange dabei und wird Zeit brauchen, bis er seine Aufgabe komplett versteht", so der Cheftrainer. Dennoch ist nicht ausgeschlossen, dass der Offensivmann in Leverkusen seine Chance bekommt. Gegen Frankfurt, so der Chefcoach, "kam er ordentlich rein".