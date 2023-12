Der VfB Lübeck und die Trainerfrage: Reinhardt hat es "genossen"

Der VfB Lübeck hat das Fußballjahr mit einem Coup in Sandhausen beendet. Wichtige Punkte, während der Drittligist nach einem neuen Trainer sucht.

Durch den 2:1-Erfolg beim frustrierten Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen hat der wochenlang sieglose VfB Lübeck für einen positiven Jahresabschluss gesorgt. Die Hansestädter belegen mit nun 17 Punkten zwar weiterhin einen Abstiegsrang, haben das rettende Ufer nach den Auswärtszählern acht, neun und zehn aber in Sichtweite.

Interimstrainer Bastian Reinhardt zeigte sich sichtlich erfreut ob der Leistung seiner Schützlinge am Hardtwald. In seinen Augen hatte der VfB am Dienstag "wirklich auch mal die Gier in der Box", um die nötigen Tore zu machen. Ein Doppelschlag durch Manuel Farrona Pulido und Tarik Gözüsirin (16., 20.) stellte die Weichen, beide Treffer bereitete der nach vorne preschende Rechtsverteidiger Leon Sommer mit scharfen Hereingaben vor.

"Das hätte ich vorher nicht gedacht"

Ein gelungener Abschluss auch für Reinhardt selbst in seiner vorübergehenden Chef-Rolle? Der Ex-Profi des HSV, von Hannover 96 und Arminia Bielefeld bestätigte dies bei "MagentaSport" und zeigte sich zugleich überrascht, dass die Arbeit an vorderster Front ihm so gefiel. "Ich habe es so genossen", sagte der 48-Jährige. "Das hätte ich vorher nicht gedacht, dass muss ich gestehen." Der Druck und die Verantwortung seien ohne Frage zu spüren gewesen, aber "an den Spieltagen selber habe ich es einfach nur genossen".

Etwa Blut geleckt, um künftig auch einmal Chefcoach zu sein? "Meine Frau wird das nicht so gerne hören, dass ich jetzt noch drüber nachdenken muss, den Fußballlehrer nachzulegen", gestand Reinhardt mit einem Augenzwinkern.

Zweite Runde mit verkleinertem Kreis

In den kommenden Tagen wird der VfB erst einmal die Suche nach einem neuen Trainer forcieren. Was Sportvorstand Sebastian Harms unterstrich: "Wir gehen jetzt noch mal in die zweite Runde mit einem verkleinerten Kreis."

Reinhardt selbst brachte sich zumindest für die Co-Trainer-Rolle ins Gespräch, die er schon unter Lukas Pfeiffer - der jüngst Entlassene trainierte bekanntermaßen ohne die nötige Lizenz - innehatte: "Ich würde gerne. Also das ist natürlich ganz klar. Ich arbeite gerne mit den Jungs hier. Wir haben wirklich eine super Truppe, die unheimlich viel Charakter gezeigt hat."

Die "super Truppe" setzt den Spielbetrieb unter neuer Anleitung am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten SV Waldhof Mannheim fort.