Der VfB Lübeck steigt auf: Mit dem Rückenwind des Rostock-Spiels

Der VfB Lübeck hat den Aufstieg in die 3. Liga finalisiert. Ein Erfolg, der auf vergleichsweise vielen Säulen fußte und der mit einem Triumph gegen Hansa Rostock endgültig an Fahrt aufnahm.

"Meister müssen aufsteigen", so lautet die klare Forderung vieler Fans, wenn es um die Aufstiegsregelung von der Regional- in die 3. Liga geht. In der Regionalliga Nord steigt diese Saison mit dem VfB Lübeck eine Mannschaft auf, die zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht weiß, ob sie die Saison überhaupt als Tabellenerster abschließen wird, denn die U 21 des Hamburger SV ist tabellarisch auf Augenhöhe.

Da die Zweitvertretung des HSV aber keine Lizenz für die 3. Liga beantragt hat, und aus dem Verfolgerfeld das sonst nur Hannover 96 II getan hat, können nach dem 1:0 der Lübecker am Freitag bei der SV Drochtersen/Assel die Sektkorken knallen.

Eine Rückkehr nach zwei Jahren, wobei die Saison 2020/21 trotz Tabellenplatz 19 fast schon so etwas wie ein Ausrutscher nach oben gewesen ist, denn vor jenem Drittliga-Jahr gehörten die Lübecker seit 2008 zum Inventar der seit jeher viertklassigen Regionalliga. 2013/14 mussten die Lübecker sogar in der fünftklassigen Schleswig-Holstein-Liga antreten, aufgrund des 2012 eröffneten Insolvenzverfahrens, stiegen aber prompt wieder auf.

Blickt man etwas weiter zurück, dann sind die Lübecker aber wahrlich kein Exot im Profifußball, schließlich spielten sie von 1995 bis 1997 und von 2002 bis 2004 sogar in der 2. Bundesliga und scheiterten zudem 2003/04 im Halbfinale des DFB-Pokals mit dem damaligen Cheftrainer Dieter Hecking erst in der Verlängerung am späteren Titelträger Werder Bremen.

Seit 2014/15 waren die Hansestädter immer in der erweiterten Spitzengruppe der Regionalliga vertreten. Dass es diese Saison zum ganz großen Wurf reichen könnte, das hätte man nach dem ersten Pflichtspiel ahnen können, denn da kegelte die Mannschaft von Trainer Lukas Pfeiffer den Zweitligisten Hansa Rostock mit 1:0 aus dem DFB-Pokal. In der Liga folgten zum Start zwölf ungeschlagene Spiele in Folge, ehe Mitte Oktober Bundesligist Mainz 05 in der zweiten Pokal-Runde den Lübeckern die erste Pflichtspielniederlage (0:3) zufügte.

Davon ließen sich die Grün-Weißen nicht nachhaltig aus der Bahn werfen, verloren zwar das nächste Liga-Spiel bei Weiche Flensburg (0:1), überwinterten mit sechs Punkten Vorsprung auf den HSV II aber relativ komfortabel an der Tabellenspitze. Dass aktuell die Meisterfrage wieder spannend ist, "verdankt" der VfB einerseits seinen beiden Niederlagen bei St. Pauli II (1:2 am 29. Spieltag) und gegen Ottensen (2:3 am 32. Spieltag), anderseits auch der in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagenen HSV-Reserve.

Vater des Erfolgs ist mit Pfeiffer ein junger Trainer, dem schon bald aber das alleinige Sorgerecht an seinen sportlichen Söhnen entzogen werden könnte. Hintergrund: In der 3. Liga brauchen Trainer die UEFA-Pro-Lizenz, der 32-Jährige hat bisher aber nur den B-Schein und müsste erstmal die A-Lizenz erwerben. Pfeiffer wollte sich auf genau diesen Weg begeben, wurde aber stark von der Corona-Pandemie ausgebremst, weswegen der Verein hofft, dass der "konstruktive Austausch" mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu einer zufriedenstellenden Lösung führt.

Das hat sich für mich als jungen Menschen, der Verantwortung bekommt, sehr gut angefühlt und motiviert. Lukas Pfeiffer über seine Ernennung zum Cheftrainer

An den Trainer-Qualitäten Pfeiffers gibt es von Seiten seines Vereins nämlich nicht den Hauch eines Zweifels. Ein starkes Indiz dafür: Im Juli 2021 wurde er vom Co- zum Cheftrainer befördert, ohne irgendwelche Erfahrungen im Herrenbereich nachweisen zu können: "Der Verein hat mir diese Chance gegeben, das war eine mutige Entscheidung. Das hat sich für mich als jungen Menschen, der Verantwortung bekommt, sehr gut angefühlt und motiviert", sagte Pfeiffer neulich, als er zum Trainer des Jahres 2022 in Schleswig-Holstein gekürt wurde, noch vor Marcel Rapp vom Zweitligisten Holstein Kiel.

Leistungsstarker Führungsspieler beim VfB Lübeck: Mirko Boland IMAGO/Eibner

Auf dem Platz beziehungsweise aus dem Kader stechen natürlich diejenigen Spieler ins Auge, die schon höherklassig von sich reden gemacht haben: Mirko Boland füllt die ihm angedachte Führungsrolle mit Leben und ist seit 2020 mit starken Leistungen nicht mehr wegzudenken aus der Lübecker Startformation.

Im Winter wechselte der 25-malige Bundesliga-Spieler Janek Sternberg an die Lohmühle, der mit dem aus Vereinssicht erfreulichen Problem zu kämpfen hatte, dass er in ein funktionierendes Gebilde eingebaut werden musste. Doch zuletzt arbeitete sich der 30-jährige Linksverteidiger immer häufiger in die erste Elf.

Das Toreschießen ist in Lübeck auf viele Schultern verteilt: Toptorschütze ist Stürmer Felix Drinkuth mit zwölf Treffern, gefolgt von Innenverteidiger Tommy Grupe mit acht und Angreifer Kimmo Hovi mit sieben Toren. Insgesamt kann der VfB in dieser Spielzeit schon 16 verschiedene Torschützen vorweisen, alle(!) regelmäßig eingesetzten Mittelfeldspieler und Stürmer haben sich mindestens einmal in die Torschützenliste eingetragen.

Die Lübecker wurden im Verlauf der Saison wiederholt mit Fanthemen konfrontiert: War die Sperrung der "Pappelkurve" - die Heimat der aktiven Fanszene - noch auf das verbotene Zünden von Pyrotechnik zurückzuführen, entwickelte sich vor dem Auswärtsspiel bei Atlas Delmenhorst eine Hängepartie, rund um angebliche bauliche Mängel am Gästeblock des dortigen Düsternortstadions. Schlussendlich durften doch 200 Anhänger mitreisen. Weitaus positiver: Was den Zuschauerschnitt bei Heimspielen anbetraf, war der VfB in der Liga einsame Spitze.

Tempo für das Abwehrzentrum

Zurück zum Sportlichen und zur Kaderplanung für die 3. Liga: Damit sich die Lübecker anders als 2020/21 länger als nur ein Jahr in der 3. Liga halten können, werden Sportvorstand Sebastian Harms und Pfeiffer dem Kader eine Portion Qualität hinzufügen müssen. Trotz Drinkuths bislang zwölf Saisontoren braucht es wohl einen treffsicheren Stürmer. Ob das der bundesligaerfahrene Trainingsgast Pierre-Michel Lasogga werden wird, ist nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, wenngleich nicht komplett ausgeschlossen.

Bedarf besteht auch im zentralen sowie offensiven Mittelfeld und besonders in der Innenverteidigung: Kapitän Grupe (31) und sein kongenialer Partner Jannik Löhden (33) haben mit ihrer Erfahrung und robusten Spielweise in der Regionalliga zwar überzeugt, doch Beiden fehlt es an Tempo. Eine komplette Runderneuerung wird es nach Auskunft der Verantwortlichen aber ausdrücklich nicht geben, vielmehr haben die meisten Spieler des aktuellen Kaders über den Sommer hinaus laufende Verträge.

Für den Moment genießen die Marzipanstädter nun den süßen Geschmack des Aufstiegsjubels, ehe in den Wochen bis zum Saisonende noch wichtige sportliche Aufgaben warten: Neben dem Gewinn der Meisterschaft will der VfB alles dran setzen, dass die Saison 2023/24 genauso beginnen kann wie die aktuelle: Im Landespokal-Finale gegen Weiche Flensburg geht es am 3. Juni nämlich um den Einzug in den DFB-Pokal. Ein lukratives Heimspiel würde die Suche nach Verstärkungen sicherlich erleichtern, zudem hat der Verein bei der Lizenzierung für die 3. Liga vom DFB die Bedingung erhalten, bis zum 7. Juni zusätzliche Einnahmen nachzuweisen.