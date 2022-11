Der VfB Lübeck nach dem Frust: Viele Fans und viel Freude

Flutlicht, dazu Emotionen vor einer Rekordkulisse gegen den Hamburger SV II: Der VfB Lübeck meldet sich in der Regionalliga Nord nach kleiner Durststrecke zurück.

7505 Zuschauer an der Lohmühle - ein neuer Rekord in der Regionalliga Nord. "Das hat uns beflügelt", sagte VfB-Coach Lukas Pfeiffer. Einen anscheinend besonders: Felix Drinkuth. Lübecks Angreifer war gegen weit aufgerückte Hamburger mehrfach wegen Abseits zurückgepfiffen worden. Kurz vor der Pause aber blieb die Fahne des Schiedsrichterassistenten unten. Drinkuth sprintete auf Höhe der Mittellinie los, erlief einen von Mirko Boland tief in die Hälfte der hoch postierten Hamburger geschlagenen Ball. Eine Energieleistung, ein Haken, ein Rückpass von der Grundlinie, ein trockener Abschluss von Manuel Farrona Pulido - 1:0.

"Zum Glück ist 'Puli' nachgerückt", war Drinkuth erleichtert, dass sich der weite Weg gelohnt hatte - die meisten der Grün-Weißen hatten bereits den Pausenpfiff herbeigesehnt. Intensiv, temporeich war der erste Durchgang bis dahin gewesen, das Topspiel ein zähes Ringen. Entscheidend: Die Grün-Weißen knickten nach dem Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff nicht ein. Ein Ruck sei durch die Mannschaft gegangen, "die Zuschauer haben uns weiter gepusht", sagte Drinkuth. Auch deshalb hielt der 28-Jährige in seinem zweiten Einsatz nach vierwöchiger Verletzungspause so lange durch und besorgte schließlich acht Minuten vor Ultimo nach einer Boland-Flanke das viel umjubelte 2:1.

Große Erleichterung

"So einen ekligen Sieg haben wir gebraucht", strahlte der Matchwinner. Noch vor Wochenfrist war Drinkuth gefrustet gewesen. Gegen seinen Ex-Klub Eintracht Norderstedt hatte er mit dem VfB die erste Heimpleite der laufenden Saison kassiert. Nach drei Partien in Folge ohne Sieg war somit nun die Erleichterung groß. "Heute hat alles gepasst: Flutlicht-Spiel, eine Schlacht, aber auch guter Fußball, dazu mein später Treffer - ein richtig geiler Abend", befand Drinkuth.

Von einem "Highlight" sprach Farrona Pulido gegen einen starken HSV, für den er im Jugendbereich und zwischen 2012 uns 2014 insgesamt 47-mal in der Regionalliga gespielt hatte. "Das war ein Brustlöser, ich bin glücklich", sagte der 29-Jährige und strahlte wie auch Drinkuth, der hofft, noch häufiger vor einer derart beeindruckenden Heimkulisse wie am Freitag spielen zu können. "Das hat Spaß gemacht, und für die Zuschauer war heute auch alles dabei, was man sich wünscht, wenn man ins Stadion geht. Das kann man sich doch häufiger antun", befand der Angreifer, freute sich nach der Energieleistung im Topspiel zunächst aber auf etwas anderes: zwei trainingsfreie Tage.