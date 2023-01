Der vergessene Brekalo: Löst der Kroate seinen Vertrag auf?

Wolfsburg will seine Siegesserie beim kriselnden SV Werder am Samstag fortsetzen. Wieder mit Paulo Otavio, weiterhin ohne die Nmecha-Brüder Lukas und Felix - und ohne Josip Brekalo, der nicht einmal mehr erwähnt wird von Trainer Niko Kovac.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hatte vor einer Woche keinerlei Probleme damit, er verlas seine Aufstellung für das Heimspiel gegen Werder Bremen schon zwei Tage zuvor - und fegte den Gegner dann mit 7:1 aus dem Stadion. Niko Kovac hält es da etwas anders. Kehrt der beim 5:0-Sieg in Berlin fehlende Paulo Otavio nach seiner Gelbsperre zurück ins Wolfsburger Team? "Das", sagt der VfL-Coach lächelnd, "behalte ich für mich."

Sein Gegenüber, Bremens Ole Werner, solle sich schließlich "über uns Gedanken machen". Dabei kann der Werder-Trainer schon mal davon ausgehen, dass Lukas Nmecha (Aufbautraining nach Teilriss der Patellasehne) und Felix Nmecha (Oberschenkelverhärtung) weiterhin nicht dabei sind. Kovac verrät ebenso, dass Neuzugang Nicolas Cozza noch nicht zur Verfügung stehen wird, es bedürfe schließlich etwas Zeit, bis sich der Franzose an die Abläufe gewöhnt hat. Bei Kovacs Personalaufzählung fällt ein Name gar nicht mehr: Josip Brekalo.

Der vergessene Kroate. Er trainiert nicht mehr mit den Profis, dreht einsam seine Runden, drängt auf einen Abgang. Und das seit Wochen. In vornehmlich italienischen Medien wird sein Name täglich irgendwo gespielt, bislang ohne große Substanz.

Fiorentina hat Interesse hinterlegt

Nach kicker-Informationen kommt nun aber zumindest ein wenig Bewegung in diese Personalie. Der AC Florenz hat sich als erster und einziger Klub tatsächlich in Wolfsburg gemeldet, sein Interesse an dem Flügelspieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hinterlegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Von einer Einigung mit der Fiorentina, wie in Italien berichtet wird, kann keine Rede sein. Schon gar nicht von einer Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen, die völlig illusorisch ist für den bald ablösefreien 24-Jährigen.

Gleichwohl hat der VfL seine Vorstellungen. Klar ist nach kicker-Informationen schon jetzt: Eine Abfindung wird Brekalo in Wolfsburg, wo er im Monat stolze 230.000 Euro kassiert, nicht erhalten. Wenn er wechseln will, muss er die finanziellen Einbußen in Kauf nehmen. Und eine kleine Ablöse soll es dann bitte auch sein, für 750.000 Euro würde der Deal wohl über die Bühne gehen. Wenn aus dem bislang nur losen Kontakt in den nächsten Tagen wirklich etwas Ernstes werden sollte. Eine andere Lösung, die aktuell diskutiert wird: Brekalo könnte in Kürze seinen Vertrag beim VfL auflösen, würde dann auf den Rest seines Gehalts bis Sommer verzichten und wäre frei. Wolfsburg könnte dem zustimmen und sich zehn Prozent an einem späteren Weiterverkauf Brekalos sichern.

In den VfL-Planungen spielt Brekalo so oder so keine Rolle mehr. In Bremen will die Mannschaft den siebten Sieg in Folge - und geht als großer Favorit in dieses Nord-Duell. Werder verlor die vier vergangenen Partien allesamt, "es läuft ein bisschen anders als bei uns", stellt Kovac fest. Der Trainer ist überzeugt, "dass Werder Bremen nichts mit dem Abstieg zu tun hat", erinnert sich an die eigene schwierige Phase zu Saisonbeginn. "Bei uns kam der Turnaround", betont Kovac. Bremens Wende wiederum "wollen wir verhindern".