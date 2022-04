"Der Verein ist sehr stabil" - Raum trifft auf seine Wurzeln

Beim letzten Mal, als Fürth in Sinsheim zu Gast war, hatte David Raum noch auf der anderen Seite gestanden. Im Dezember 2020 triumphierte der damalige Zweitligist im Pokal im Elfmeterschießen und warf die favorisierte TSG aus dem Wettbewerb. Am Sonntag kommen nun die alten Kollegen wieder nach Sinsheim.

Wenige Wochen nach dem Duell war der ablösefreie Wechsel beschlossene Sache, nach dem Aufstieg mit der Spielvereinigung siedelte Raum in den Kraichgau um. Am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommen nun die alten Kollegen wieder nach Sinsheim. Ausgerechnet am diesem Wochenende könnte rein rechnerisch der Wiederabstieg der Spielvereinigung vorzeitig besiegelt werden. "Das war mir bisher so nicht bewusst, aber an solche Dinge denke ich auch nicht", sagt Raum, "wir wollen am Sonntag gewinnen und zurück in die Erfolgsspur finden." Da ist kein Platz für Sentimentalitäten.

Höchstens drumherum. "Ich habe noch mit einigen Spielern Kontakt, aber da sind die Themen andere als ein möglicher Abstieg", versichert der 23-Jährige, der in Nürnberg geboren, aber in Fürth als Fußballer ausgebildet worden war, "es haben sich natürlich auch Freundschaften entwickelt. Zum Geburtstag habe ich Nachrichten vom Trainer und vom Sportdirektor bekommen. Der Austausch am Sonntag wird sehr herzlich und freundschaftlich sein."

Macht die TSG aus der "Lauerstellung" nochmal Druck?

Diesmal aber soll es für die Gastgeber keine böse Überraschung geben, um nach drei Niederlagen in Folge die Chancen auf die vierte Europacup-Teilnahme zu wahren. "Wir wollen am Sonntag die nächsten drei Punkte einfahren, und wie die Vergangenheit gezeigt hat, wenn wir einmal anfangen zu punkten, kommen wir wieder in einen Lauf", hofft Raum, "wir sind als Tabellensechster in einer guten Ausgangsposition, es ist eine schöne Lauerstellung. Von dort aus wollen wir jetzt angreifen."

Um dieser gerade für Raum erfolgreichen Saison den gebührenden Abschluss zu geben. Schnell hat sich der Linksfuß auch bei der TSG zu einem absoluten Leistungsträger und sogar zum Nationalspieler entwickelt. "Man hat nie ganz ausgelernt, man sollte sich jede Saison weiterentwickeln und neue Fähigkeiten dazugewinnen", sagt Raum, "die Stärken stärken und an den Schwächen arbeiten. Genau so gehe ich das an, jede Saison wie jedes Training." Auch sein Vertrag wurde bereits nach seinem ersten Halbjahr noch einmal verlängert (bis 2026) und die Bezüge seinem Status angepasst.

Raums Emotionen "machen ihn ein Stück weit aus"

Als Weiterbildung ordnet er auch die Umstände seiner Gelbsperre ein, die er sich im jüngsten Heimspiel gegen Bochum mit vielen Diskussionen mit dem Schiedsrichter unnötig einhandelte. "Die Sache ist durch, ich habe meine Sperre abgesessen, ich werde daraus lernen und versuche, an der einen oder anderen Stelle etwas ruhiger zu werden und mich auf mein Spiel zu konzentrieren", verspricht Raum, "aber ich werde jetzt nicht die Emotion komplett herausnehmen, denn ich denke, das macht mich auch ein Stück weit aus."

So hat er die Umschulung vom Angreifer zum Linksverteidiger und Außenbahnspieler gemeistert und den Aufstieg in und mit Fürth geschafft. Um die Zukunft des designierten Absteigers sorgt sich Raum indes nicht. "Nein, der Verein ist sehr stabil", ist er überzeugt, "Fürth hat es auch nach schlechten Phasen immer geschafft, sich zu fangen, da steckt auch eine gute Vereinsstruktur dahinter, da mach ich mir keine Sorgen um meinen alten Verein. Wenn es wieder in die 2. Liga gehen sollte, drücke ich ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es wieder nach oben geht."