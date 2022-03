Der verbliebene Veljkovic: "Es gibt keine Entschuldigungen"

Zwei der drei Spieler, die den Verbund an Innenverteidigern beim SV Werder Bremen gebildet haben, fallen aus. Lediglich Milos Veljkovic ist verblieben, macht sich deshalb aber nicht verrückt: "Ich mache meinen Job einfach genauso weiter."

Milos Veljkovic stellte sicherheitshalber noch mal klar, was er denn wirklich meinte mit dem "kleinen Schock", von dem er am Mittwochmittag gesprochen hatte. Natürlich ging es ihm nicht um die 1:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim, auch wenn es sich dabei ärgerlicherweise um die erste nach neun Siegen und einem Unentschieden handelte - doch das passiere nun mal. Der Innenverteidiger zielte eher auf die Begleitumstände der Partie und in den Tagen danach ab, "die Verletzung wichtiger Spieler", wie er sagte. Namentlich: Ömer Toprak, Marco Friedl, Mitchell Weiser.

Neuer Werder-Abwehrchef? "Ist mir egal"

Dieses Trio an Bremer Stammspielern fällt mittel-, teils längerfristig aus. Mit Toprak und Friedl hatte Veljkovic seit der Amtsübernahme von Trainer Ole Werner die Dreierkette bei Werder gebildet. Nun dürfte dem serbischen Nationalspieler die bestimmende Rolle in jenem Defensivteil zukommen. Ob man ihn jetzt also, gerade in Abwesenheit Topraks, jedoch als Abwehrchef bezeichnen könne, müssten andere beurteilen, sagt er: "Das ist mir egal. Ich versuche einfach die Mannschaft besser zu machen, indem ich meine Leistung bringe."

Eine größere Last empfindet der 26-Jährige durch die aktuelle Situation jedenfalls nicht auf seinen Schultern - "weil ich schon immer Verantwortung übernehme, auch, als wir drei zusammen gespielt haben. Deswegen mache ich meinen Job einfach genauso weiter." Veljkovic wolle weiterhin "ganz normal" in die Spiele gehen, so wie in jedes andere auch. Wenn er nun damit anfangen würde, noch mehr zu reden als sonst - als nötig -, könnte das nur Nervosität in die Mannschaft reinbringen.

Viele Umstellungen: "Wir nehmen die Herausforderung an"

Dass die personellen Voraussetzungen in der Defensive durch den zusätzlichen Ausfall von Rechtsverteidiger Weiser nicht ideal sind, weiß der 15-malige Nationalspieler. Es könnte viele Umstellungen geben, möglicherweise auch einen Wechsel zur Viererkette. Sich "zwei, drei Wochen einzuspielen" vor dem Topspiel am Samstag gegen Tabellenführer SV Darmstadt 98 wäre zwar sicherlich hilfreich, entspricht aber nun mal nicht der Realität. Trotzdem betont Veljkovic: "Wir nehmen die Herausforderung an." Noch immer gebe es im Werder-Kader genügend Spieler, "die bereit sind zu spielen - deswegen gibt es keine Entschuldigungen". Er verspüre Vertrauen in seine Mitspieler, keine Sorgen.

Verlängerung? Veljkovic verweist auf Länderspielpause

Ebensolche bereitet ihm auch seine eigene Vertragssituation nicht, aktuell läuft der Kontrakt aus, Werder würde diesen gerne verlängern. Vielleicht werde man sich in der demnächst bevorstehenden Länderspielpause noch intensiver darüber austauschen, deutet Veljkovic an - in dieser "wichtigen Phase für den Verein" wolle er jedoch lieber "nicht über meine Situation reden", sondern sich auf das Darmstadt-Spiel konzentrieren. Eine ebenfalls verantwortungsbewusste Herangehensweise.