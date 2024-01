Der VAR rettete vor allem Ancelotti

Die Gunst des Schiedsrichters und die Moral seiner Spieler haben bei Real Madrids Comeback gegen Almeria in den Hintergrund gerückt, dass sich Carlo Ancelotti eigentlich vercoacht hatte.

Während sich Almerias Trainer Gaizka Garitano an der Seitenlinie ziemlich zusammenreißen musste, um nicht völlig aus der Haut zu fahren - später sollte er dennoch Gelb-Rot sehen -, musste sich Real Madrids Chefcoach Carlo Ancelotti, als auch die dritte knifflige VAR-Situation zu seinen Gunsten ausgefallen war, womöglich zusammenreißen, um keinen zu erleichterten Eindruck zu hinterlassen.

Dass der theoretische Tabellenführer - zu diesem Zeitpunkt lag Real (20 Spiele, 51 Punkte) noch vor Girona (21 Spiele, 52 Punkte) - im Heimspiel gegen das noch sieglose Schlusslicht eine schier unverschämte Portion Glück benötigte, um in der neunten Minute der Nachspielzeit schließlich doch noch zu gewinnen, hatte nämlich eine ganze Menge mit dem routinierten Italiener zu tun.

Ancelotti rotiert nicht gerne - am Sonntag erst verspätet

Gebetsmühlenartig wiederholt der viermalige Champions-League-Sieger schon seit Jahren, dass er, wenn möglich, stets die besten Spieler einsetzen will und wird, die ihm zur Verfügung stehen. Also auch im Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Auch nach englischen Wochen mit intensiven Supercopa-Spielen in Saudi-Arabien und weiteren 120 Pokal-Minuten bei Atletico.

Die Konsequenz? Ancelottis Stammspieler waren am Sonntagnachmittag nicht auf der Höhe, gerieten im Bernabeu schon in der ersten Spielminute fahrlässig in Rückstand. Anschließend liefen sie auch uninspiriert an, brachten offensiv kaum etwas zustande und fingen sich sichtlich überspielt noch vor der Pause das 0:2. Und das nicht mal unverdient.

Ancelotti merkte, was passierte, und wechselte gleich nach der Pause direkt dreifach. Und siehe da: Die ausgeruhteren und motivierteren Ergänzungsspieler machten sofort einen besseren, schärferen Eindruck. Da hätte man auch vorher drauf kommen können.

Trotzdem war das Kind zu diesem Zeitpunkt schon in den Brunnen gefallen, das Real in der zweiten Hälfte zunächst nur mit der Hilfe der Unparteiischen dort wieder herausholte. Drei strittige VAR-Interventionen binnen kürzester Zeit - für sich betrachtet wohl jeweils so oder so zu entscheiden - fielen allesamt zu Gunsten Reals aus. Ausgewogen ist anders. Man konnte Garitano verstehen.

Das tat auch Ancelotti, der seine Erleichterung nach dem Schlusspfiff in Wut umwandelte. "Ich bin wütend auf mich", gestand er im Anschluss und machte auf der PK keinen Hehl daraus, wer diese Pflichtaufgabe beinahe in den Sand gesetzt hatte: "Viele Spieler haben zuletzt Kräfte gelassen, was mir nicht bewusst genug war." Trotz des späten Sieges sollte ihm nun bewusst sein, dass er nicht jedes Mal so viel Glück haben wird.