Der ungewöhnliche Weg des Ludovic Ajorque

Bis zu seinem 18. Lebensjahr spielte der neue Mainzer Stürmer auf der Insel La Réunion nur unter Amateurbedingungen. Den Weg nach oben hat er sich gegen diverse Widerstände hart erarbeitet.

Schon vier Spiele absolvierte Ludovic Ajorque seit seiner am 24. Januar besiegelten Verpflichtung für Mainz 05, die jüngsten drei Partien sogar in der Startelf. Sein "erstes richtiges Mannschaftstraining" beim neuen Klub erlebte der Franzose aber nach eigenem Bekunden erst an diesem Dienstag. Wegen zweier englischer Wochen in Liga bzw. DFB-Pokal hatten bis dato lediglich Regeneration und Abschlusstraining auf dem Plan gestanden. Eine prinzipiell "schwierige Situation", wie der für sechs Millionen Euro aus Straßburg verpflichtete Mittelstürmer einräumt. Die ihn aber "nicht überrascht" habe nach den Vorgesprächen mit Trainer Bo Svensson. Dass Ajorque ohne jegliche Eingewöhnungszeit direkt zur Stammkraft avanciert ist, unterstreicht den ihm zugeschriebenen Stellenwert. Für den knapp 29-Jährigen, der bei den Rheinhessen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, vorläufiger Höhepunkt einer ungewöhnlichen Karriere.

Der Abbruch der Profi-Laufbahn schien mehrfach bevorzustehen

Dass Ajorque härter kämpfen musste als andere, lag teilweise auch an seinem Vater: Jean-Noel Ajorque (51) war zwar selbst als Profi in Frankreich aktiv (u.a. bei RC Lens) und legte seinem Junior einiges an Talent in die Wiege. Aber: Pünktlich zu Ludovics Geburt beendete Ajorque senior seine Laufbahn und kehrte in die Heimat La Réunion zurück. Im knapp 900.000 Einwohner zählenden französischen Übersee-Departement im Indischen Ozean gibt es lediglich Amateurfußball - und naturgemäß keine idealen Voraussetzungen für eine Profi-Karriere. "Von dort herauszukommen zu einem Profiklub, war sehr schwierig", berichtet der Neu-Mainzer. Mehrfach habe er es versucht und sei abgewiesen worden, unter anderem beim FC Nantes. Erst mit 18 Jahren gelang der entscheidende Schritt zum SCO Angers, von dort wurde er zwischen 2014 und 2016 an die Drittligisten Le Poiré-sur-Vie VF sowie Lucon VF verliehen. Auch das war in Ajorques Erinnerung eine "schwierige Zeit". Manchmal sei er kurz davor gewesen, eine Profi-Karriere abzuhaken und nach La Réunion zurückzukehren. Aus der Drittklassigkeit hat sich der 1,96-Meter-Hüne letztlich aber doch klassisch "hochgearbeitet", über den Zweitligisten Clermont Foot (2016-2018) zum Ligue-1-Verein Racing Straßburg (ab 2018), für den er in 151 Pflichtspielen 51 Tore erzielte.

Nationalspieler Hoarau als "Vorgänger" und großes Idol

Als Inspiration diente Ajorque sein erklärtes Idol: Giullaume Hoarau (38), ein ganz ähnlicher Mittelstürmer-Typ - und im Alter von 19 Jahren ebenfalls von La Réunion nach Frankreich übergesiedelt. Dort kämpfte Hoarau zunächst mit gravierenden Anlaufschwierigkeiten beim Zweitligisten Le Havre, landete aber schließlich bei Paris St. Germain (2008-2013) und absolvierte 2010/2011 sogar fünf A-Länderspiele für die Équipe Tricolore. Für Ajorque reichte es immerhin zu einem eigenen Spitznamen bei den Racing-Fans: "Vulkan-Bomber", in Anlehnung an den weiterhin aktiven Insel-Vulkan "Piton de la Fournaise". In die Bundesliga wollte er bereits ein halbes Jahr früher, doch Hertha BSC und Straßburg konnten sich im vergangenen Sommer nicht auf eine Ablöse einigen. Auf den unter widrigen Bedingungen zurückgelegten Karriereweg wirkt Ajorque nachvollziehbar stolz, zugleich scheint er den permanenten Drang zur persönlichen Weiterentwicklung verinnerlicht zu haben. "Jetzt bin ich in Mainz, mein Weg ist noch nicht zu Ende", stellt er in Aussicht.

"In Deutschland hat man es lieber, wenn ein Stürmer egoistisch ist"

Eine Torbeteiligung ist für den Mittelstürmer an neuer Wirkungsstätte zwar noch nicht notiert. Sein positiver Einfluss beim 5:2 gegen Bochum allerdings sehr wohl verbürgt. Schließlich betonte der dreifache Torschütze Karim Onisiwo, wie sehr er von der schieren Präsenz des neuen Angriffskollegen profitiert habe. Seinen ersten Treffer will Ajorque baldmöglichst folgen lassen. Dass er gegen Bochum in aussichtsreicher Position abzuspielen versuchte statt selbst zu schießen, wurde ihm mehrfach unter die Nase gerieben - auch von Svensson. Ajorques schmunzelnde Schlussfolgerung: "In Frankreich hat man gerne, wenn ein Stürmer auch den freien Mitspieler sieht. Ich glaube mittlerweile, in Deutschland hat man es lieber, wenn er egoistisch ist und draufhält. Deshalb werde ich mir das mal vornehmen." Das anstehende Schlüsselspiel gegen Augsburg am Samstag wäre jedenfalls ein absolut passender Anlass …