Der Unersättliche und ein neuer Neymar

Der FC Barcelona brannte gegen Pilsen das nächste Feuerwerk ab, nicht zuletzt dank Robert Lewandowski. Doch etwas fehlt dem "neuen" Barça noch zum Beweis seiner Stärke.

Rekorde hat Robert Lewandowski schon zur Genüge gesammelt, beim 5:1 gegen Pilsen kam ein weiterer dazu. Der Pole ist der einzige Spieler, der in der Champions League für drei verschiedene Vereine Dreierpacks schnürte. Zuvor war ihm das schon mit Borussia Dortmund und dem FC Bayern gelungen.

In Barcelona werden Lewandowski-Tore auch allmählich zur Gewohnheit. Acht Treffer in fünf Pflichtspielen sind es bereits, nur am ersten Ligaspieltag bei der Nullnummer gegen Rayo Vallecano ging der 34-Jährige leer aus. "Es ist sehr wichtig, sich schnell anzupassen", sagte Lewandowski nach seiner Gala bei "UEFA.com". Die Mannschaft habe ihm sehr geholfen, auch außerhalb des Platzes. Die drei Tore widmete er übrigens seiner Frau, die am Mittwoch Geburtstag feierte. "Sie war auch heute im Stadion, das bedeutet mir viel."

Doch nicht nur Lewandowski ragte heraus, auch Ousmane Dembelé zeigte sich wie schon seit Wochen bestens aufgelegt. Vor dem 3:1 hatte der Franzose das Leder schon verloren, eroberte es aber per Grätsche zurück und flankte dann punktgenau auf Lewandowski, der nur noch einzunicken brauchte. Begeistert waren sie im Camp Nou aber nicht von der Flanke, sondern von der Grätsche. Eine Art von Ehrgeiz, die Dembelé in seinen fünf Jahren bei Barcelona zu oft vermissen ließ.

Xavi vergleicht Dembelé mit Neymar

Ein feines Füßchen bewies Dembelé dann wie gewohnt bei seinem Lupferpass zum 4:1, diesmal profitierte Ferran Torres von dessen Geniestreich. "Er macht den Unterschied, er hilft, er schießt Tore, er ist eine Wucht und er ist in einer guten Phase“, sagte Trainer Xavi. "Ich will kein Fan sein, aber seine Fähigkeiten in Eins-gegen-eins-Situationen sind mit denen des besten Neymar vergleichbar. Er muss sich mehr trauen, aufs Tor zu schießen und zu treffen."

Den Vorwurf konnte Xavi Lewandowski nicht machen. "Robert ist so. Er ist unersättlich, wie er trainiert, die Mannschaft verbessert, hilft. Seine Bescheidenheit, wie er befiehlt, arbeitet, Druck macht. Mir geht das Lob aus, denn es ist nicht nur der Hattrick."

Doch ist das wirklich schon das neue Barcelona? Gar eines der Qualität wie in der Ära Messi? Die Trauer um den Abschied des "Messias" werde "nie enden", sagte Xavi, "denn alles, was er Barcelona gegeben hat, war außergewöhnlich. Aber leider ist es vorbei, und jetzt gibt es andere Spieler und andere Mitarbeiter. Wir haben eine Begeisterung geschaffen, die sehr gut ist."

Gradmesser FC Bayern

Doch bei aller Euphorie sollte man in Barcelona nicht vergessen, dass es Spielplan und Schicksal gut gemeint haben mit den Katalanen. Mit den ganz großen Gegnern musste sich Barça noch nicht messen, ambitionierte Teams wie Real Sociedad oder Sevilla stecken gerade im Umbruch, im Fall von Sevilla sogar in einer handfesten Krise. Dass die Katalanen leichte oder angeschlagene Gegner ausknocken können, steht fest - mehr (noch) nicht. Als nächstes wartet am Samstag der punkt- und torlose Tabellenletzte Cadiz.

Am Dienstag ist er aber da, der erste richtige Gradmesser. Das Auswärtsspiel beim FC Bayern wird die Probe aufs Exempel für dieses neue Barça. Vielleicht dachte Xavi auch an dieses Spiel, als er sagte: "Ich schließe mich dieser Euphorie an - aber mit Vorsicht, Gelassenheit und aller Demut der Welt".