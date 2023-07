Der Ulmer Weg: Mit Erfahrung und Regionalität zum Erfolg vergangener Tage?

Nach zwei Jahrzehnten, drei Insolvenzen und viel Tristesse ist der SSV Ulm 1846 Fußball zurück im Profifußball. Über die vergangenen Spielzeiten verdienten sich die Spatzen ihren Aufstieg in die 3. Liga - mit einem erfahrenen Kader voller Spieler aus der Region.

Ein klassischer Drittliga-Neuling ist der SSV Ulm 1846 Fußball nicht. Zwar wird das Auftaktspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag , 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) tatsächlich als das erste Spiel in der 2008 gegründeten 3. Liga in die Vereinsgeschichte eingehen, doch ein Neuling im Profifußball sind die Spatzen keineswegs. Die Uhr muss allerdings ein gutes Stück zurückgedreht werden, um einen Blick auf die glorreiche Vergangenheit der Donaustädter werfen zu können. Im letzten Viertel des vorherigen Jahrhunderts hatten die Ulmer ihre Glanzzeit, die sie gar bis in die Bundesliga führte.

Doch auf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte, den Durchmarsch aus der damals drittklassigen Regionalliga in die Bundesliga zwischen 1997 und 1999 unter Cheftrainer Ralf Rangnick folgte der große Absturz der Spatzen. Nach nur einem Jahr im Oberhaus stieg man denkbar knapp am letzten Spieltag in die 2. Bundesliga ab, worauf der umgekehrte Durchmarsch folgte. Dieser führte jedoch nicht zurück in die Regionalliga - aufgrund fehlender Lizenzen und einer Insolvenz ging es gar hinunter bis in die Fünftklassigkeit, wo man in der zweiten Mannschaft aufging und in der Verbandsliga Württemberg einen Neuanfang wagte.

Rückkehr in den Profifußball nach 22 Jahren

Bis heute bleibt der 4:2-Sieg in der 2. Liga gegen die 2001 ebenfalls abgestiegenen Stuttgarter Kickers der letzte Auftritt der Spatzen im Profigeschäft. Nun, über 22 Jahre nach diesem letzten Spiel, rollt der Ball am Sonntag aber wieder im professionellen Fußball - und das gleich vor heimischem Publikum im Donaustadion. Das haben die Ulmer nach zwei weiteren Insolvenzen in den Jahren 2008 und 2014 einem Investoren-Trio zu verdanken, auf dessen Basis der Klub sich in den vergangenen Jahren stabilisierte und sich seit der Rückkehr in die Regionalliga zur Spielzeit 2016/17 stetig sportlich verbesserte. Auf Rang vier 2021 folgte ein zweiter Platz hinter der SV Elversberg in der Folgesaison, in der vergangenen Runde gelang nun der lang ersehnte Aufstieg als Meister.

Der Trumpf der Spatzen war dabei - wie auch bei den drei weiteren Aufsteigern Lübeck, Unterhaching und Münster der Fall - die ausgesprochen hohe Erfahrung im Regionalliga-Kader. Angefangen bei Spielern wie Kapitän Johannes Reichert (32). Der ist mit einer zweijährigen Unterbrechung bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern seit 1996 im Verein - und mit über 300 Pflichtspielen für die Ulmer die interne Nummer zwei der Rekordspieler-Liste.

Hinzu kommen Reicherts Partner in der Innenverteidigung, Thomas Geyer (32), sowie Stürmer Tobias Rühle (32), die gemeinsam auf insgesamt 565 Drittliga-Spiele kommen. Geyer ist mit 306 Einsätzen (VfB Stuttgart II, SV Wehen Wiesbaden, VfR Aalen) sogar auf Rang sieben der Drittliga-Rekordspieler gelistet. Ebenso enorm wichtiger Faktor: Stürmer Lucas Röser (29), der als Top-Torjäger 13 Treffer zum Aufstieg beitrug und sein Können ebenfalls bereits in der 3. Liga unter Beweis stellen konnte. Für Sonnenhof Großaspach, Kaiserslautern und Türkgücü München erzielte er in 84 Spielen 21 Tore.

Und dann wäre da noch Trainer Thomas Wörle. Der 41-Jährige steht seit 2021 an der Ulmer Seitenlinie und verlängerte jüngst seinen Vertrag bis 2025. Vor seinem Engagement in Ulm trainierte er von 2010 bis 2019 die Frauen des FC Bayern München und gewann in dieser Zeit einmal den DFB-Pokal und zweimal die Meisterschaft.

Hohe Verbundenheit mit der Region - Neuzugänge mit Potenzial

Was Reichert, Geyer und Rühle verbindet, ist nicht nur die hohe Erfahrung. Alle drei sind darüber hinaus gebürtige Ulmer, wie auch Mittelfeldspieler Andreas Ludwig (32) sowie die variablen Offensivspieler Dennis Chessa (30) und Romario Rösch (24). Und auch bei den Neuzugängen stößt man auf Stallgeruch: Stürmer Felix Higl (26), zuletzt beim VfL Osnabrück, kam nach zwei Jahren Abstinenz zurück zu den Spatzen, für die er während seiner ersten Station in 69 Regionalliga-Spielen 27 Tore erzielte.

Man hat in Ulm aber auch erkannt, dass man in der 3. Liga nicht nur mit Erfahrung und regionaler Verbundenheit punkten kann. Bei den bisherigen Verpflichtungen setzte der Klub daher bislang nahezu ausschließlich auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Tom Gaal (22) ist in der Innenverteidigung zu Hause, Sascha Risch (23) auf der Außenbahn. Julian Kudala (21) ist im Mittelfeld variabel einsetzbar, Max Brandt (22) fühlt sich in der Zentrale am wohlsten. Dazu sind mit Lenn Jastremski (22) und Leonardo Scienza (24) zwei weitere Stürmer neu im Ulmer Kader - ein nötiger Schachzug, schoss man in der Aufstiegssaison in 34 Spielen nur 59 Tore.

Aus den Vorbereitungsspielen (vier Siege, ein Unentschieden) lässt sich jedoch ableiten, dass Wörle in großen Teilen auf die eingespielte Aufstiegself setzen wird - besonders in der erfahrenen Defensive sind kaum Umstellungen zu erwarten. Auf der linken Außenbahn im 3-4-3-System dürfte sich Ex-Meppener Risch einen Stammplatz erarbeitet haben, in der Offensive konnten sich von den Neuen Scienza, Brandt und Higl empfehlen.

Wörle setzt auf den Zusammenhalt

Bei seiner Vertragsverlängerung Anfang Juni kündigte Trainer Wörle an, die große Herausforderung 3. Liga "bodenständig, aber ambitioniert - und vor allem gemeinsam" angehen zu wollen. "Ich blicke mit großer Vorfreude und hochmotiviert auf die neue Saison, speziell auf die Spiele im Donaustadion vor unseren großartigen Fans", erklärte er zudem. Das alles klingt ob der hohen Verbundenheit des Teams mit der Region und dem in Anbetracht der Neuzugänge ausgewogenen Kader schlüssig. Noch dazu scheint auch das Verhältnis zum Umfeld in Ulm zu stimmen: Beim Aufstiegsspiel gegen SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kamen 10.000 Zuschauer in das Donaustadion, das nun für zehn Millionen Euro saniert wird - in Vorbereitung auf die kommende erste Spielzeit im Profifußball seit 22 Jahren.

Und vielleicht auch für mehr. "Wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben, in Ruhe die Klasse halten und auch wirtschaftlich einen ausgeglichenen Etat haben, dann sind wir auf einem guten Weg", erklärte Geschäftsführer Markus Thiele nach dem Aufstieg. Die ersten Spiele gegen die Aufstiegsaspiranten Saarbrücken und Bielefeld sowie das Aufsteigerduell mit Unterhaching am 2. Spieltag werden erste Erkenntnisse liefern. Gelingt der eingespielten Mannschaft, die sich durch ihren Teamspirit auszeichnet, defensiv weiterhin stabil zu stehen und auch offensiv das Potenzial auszuschöpfen, darf man in Ulm mit der Einhaltung des Saisonziels Klassenerhalt rechnen.