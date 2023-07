"Der Typ ist der Wahnsinn": Anraku, der WM-Favorit aus dem Nichts

Briancon war der letzte Lead-Weltcup vor den Weltmeisterschaften in Bern. Japans Newcomer Sorato Anraku gilt spätestens jetzt als heißester Medaillen-Kandidat. Aus deutscher Sicht überzeugte Martina Demmel.

Zugegeben, das Teilnehmerfeld beim letzten Lead-Weltcup vor dem Großevent in Bern (1. bis 12. August) war nicht so hochklassig besetzt, wie fast alle anderen Weltcups in dieser Saison zuvor. Etliche Athleten gönnten sich eine Verschnaufpause von den Wettkämpfen, tankten Kraft oder trainierten an Feinheiten, die in den vergangenen Wochen verbesserungswürdig erschienen.

Und dennoch soll dies nicht die Leistungen von Anraku schmälern, der mit seinen erst 16 Jahren eine unglaubliche Premierensaison hinlegte - für die Konkurrenz ist es eine zum Fürchten. Den Lead-Weltcup in Briancon gewann der japanische Jüngling, weil er als einziger der acht Finalteilnehmer die Route toppen konnte.

Zehn Starts, acht Finalteilnahmen und eine japanische Premiere

Es war sein erstes Weltcup-Gold im Vorstiegsklettern und schaut man sich seine Saison im Detail an, dann war kein anderer Athlet so dominant und konstant wie Anraku. Seit dem 23. April nahm er an zehn Weltcups teil (viermal Boulder, sechsmal Lead), neunmal lieferte er ein Top-10-Ergebnis ab, achtmal stand er im Finale.

Gold im Bouldern holte er sich in Innsbruck Mitte Mai - mit dem Gold jetzt in Briancon wurde er zudem der erste Japaner, der in beiden Wettkampfformaten ganz oben stand. Bedenkt man die unglaubliche Breite der japanischen Spitzenkletterer ist das nicht nur überraschend, sondern hievt Anraku noch einmal auf ein ganz anderes Level.

Der Typ ist der Wahnsinn. Alex Megos

Dass er dann auch noch den Gesamtweltcup im Bouldern in dieser Saison gewinnen konnte, erscheint fast wie eine Randnotiz. "Der Typ ist der Wahnsinn", sagt Wettkampf-Routinier Alex Megos (29) über den Shootingstar der jetzigen Saison mit einer Mischung aus echtem Respekt und ein bisschen Ungläubigkeit, weil Anraku quasi aus dem Nichts auftauchte.

Anraku: "Ich will alles gewinnen"

Und was sagt Anraku selbst? Ziemlich selbstbewusste Sätze für einen 16-Jährigen. "Ich will noch mehr Medaillen gewinnen. Ich will Weltmeister werden, ich will in Koper und in Wujiang gewinnen - ich will alles gewinnen, deshalb trainiere ich hart", so Anraku nach dem Erfolg in Briancon im Gespräch mit "Eurosport".

Megos selbst nahm in Briancon nicht teil, der Erlanger trainiert zuhause für die WM und darf sich nach Silber in Innsbruck, Bronze in Villars und Platz vier in Chamonix im Lead ebenfalls Hoffnungen auf WM-Medaillen machen. Aus dem DAV-Kader waren Sebastian Halenke (24.), Philipp Martin (27.) und Christoph Hanke (32.) in Briancon am Start.

DAV-Athletin Demmel erstmals im Finale - Lukan siegt nach Kreuzbandriss zu Jahresbeginn

Stand in ihrem ersten Lead-Finale: DAV-Athletin Martina Demmel. Photo: Jan Virt / IFSC

Aus deutscher Sicht gab es bei den Frauen Erfreuliches zu vermelden. Martina Demmel, die erst 2020 mit dem Wettkampfklettern begonnen hatte, erreichte ihr erstes Lead-Finale und schloss dieses als Siebte ab.

Den Sieg holte die Slowenin Vita Lukan - und auch die 22-Jährige schrieb eine fast unglaubliche Geschichte. Denn nach einer Knieverletzung im Januar und einer zweiten im Februar musste sie bis Mitte April mit dem Klettern komplett aussetzen. "Ich hatte einen Kreuzbandriss und einen Meniskusriss, so dass die Hälfte davon bei einer OP entfernt werden musste", klärte Lukan über die Details ihrer Verletzungen auf.

Ein "unerwarteter Sieg", wie Lukan selbst sagte, aber mit Sicherheit einer, der diese bisher so schwierige Saison in ein anderes Licht taucht.

bst

