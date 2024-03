Der TSV Steinbach Haiger trennt sich von Trainer Bieler

Der TSV Steinbach Haiger hat sich von Trainer Pascal Bieler getrennt. Vorübergehend übernimmt Co-Trainer Hüsni Tahiri.

Acht Spiele wartet der TSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest mittlerweile schon auf einen Sieg. Die ambitionierten Westhessen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, die vor der Spielzeit mit dem Aufstieg in die 3. Liga kokettierten, sind mittlerweile im Abstiegskampf angekommen. Nur das bessere Torverhältnis trennt Steinbach Haiger noch von einem Schleudersitz Richtung Hessenliga. Die Verantwortlichen sahen sich deshalb zum Handeln gezwungen, trennten sich am Dienstagvormittag "mit sofortiger Wirkung" von Cheftrainer Pascal Bieler.

Co-Trainer Hüsni Tahiri übernimmt vorerst

"Die Entscheidung für den Trainerwechsel traf der Vorstand nach ausgiebiger Analyse der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen", heißt es auf der Homepage des Tabellenzwölften. Einen Nachfolger präsentierte der Klub noch nicht. Interimsweise soll der bisherige Co-Trainer Hüsni Tahiri, der nicht zum ersten Mal einspringt, das Ruder übernehmen. Dazu schreibt der Verein: "Der 40-jährige wird bereits heute das Mannschaftstraining übernehmen und das Team auf das Hessenpokal Spiel beim OSC Vellmar vorbereiten."

Bieler stand seit September 2022 an der Seitenlinie des TSV Steinbach Haiger. Der 38-Jährige, der als Co-Trainer von der zweiten Mannschaft des BVB nach Steinbach kam, beerbte damals Ersan Parlatan, der kurzfristig als Co-Trainer zum 1. FC Nürnberg gewechselt war. Erst im vergangenen November hatte Bieler seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Damals lag Steinbach nur fünf Zähler hinter dem Spitzenreiter Stuttgarter Kickers - mittlerweile sind es 19 Zähler.