Der trotzige Ducksch: "Daran sieht man, dass es stimmt"

Der SV Werder Bremen hat in Dortmund die dritte Partie in Folge verloren, doch von alarmierenden Signalen will nicht nur Marvin Ducksch wenig hören. Reicht dieser "Mutmacher"?

Das 1:0-Endergebnis zum Auftakt des 8. Bundesliga-Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem SV Werder Bremen war durch den Abpfiff von Felix Brych nach vier Minuten Nachspielzeit soeben amtlich geworden - als Marvin Ducksch einen letzten längeren Lauf an diesem Abend auf sich nahm, um noch einmal persönlich beim Schiedsrichter der Partie vorstellig zu werden. Der stellte dem Werder-Angreifer für seine Beschwerde daraufhin eine Gelbe Karte aus.

Die Verwarnung empfand der 29-Jährige im Nachgang als "Wahnsinn". Was Ducksch in der Diskussion mit Brych über jene Nachspielzeit vorbrachte, schilderte er jedenfalls wie folgt: "Die Dortmunder haben sich beim Einwurf zweieinhalb Minuten Zeit gelassen, wo er sagt, das waren nur 20 Sekunden. Beim Freistoß des Torwarts waren es auch noch mal locker eine Minute."

Der Bremer Stürmer hätte sich "schon gewünscht, dass es noch mal eine oder zwei Minuten oben drauf" gebe - "gerade, weil es in dieser Saison ja so ist, dass diese Sachen, die in der Nachspielzeit passieren, noch mal nachgespielt werden sollen. Das war für mich ein bisschen zu wenig".

Alarmierende Werder-Situation? Ducksch widerspricht

Die Leistung seiner Mannschaft schätzte Ducksch - wie eigentlich sämtliche Werder-Protagonisten - trotz der nächsten Niederlage indes keineswegs als zu dürftig ein: "Ich glaube, dass dieses Spiel sehr viel Mut machen kann. Dass wir sehr viele Sachen in die nächste Woche mitnehmen können." Der kommende Gegner heißt Union Berlin, nach dem BVB das nächste Champions-League-Team. Es droht die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge.

Wir waren eine Einheit auf dem Platz - nicht nur die elf Spieler, die angefangen haben, auch die Jungs, die reingekommen sind. Marvin Ducksch

Dass es womöglich jedoch gar nicht so weit kommt, dafür sprach in Dortmund zumindest die sehr seriöse Bremer Defensivleistung, die angesichts von zuvor 17 Gegentreffern in sieben Spielen im Zentrum einer durchaus kritischen Bestandsaufnahme am Osterdeich gestanden hatte. Und darüber hinaus laut Ducksch auch, dass "wir eine Einheit auf dem Platz waren - nicht nur die elf Spieler, die angefangen haben, auch die Jungs, die reingekommen sind. Daran sieht man, dass es im Team stimmt." Aber reicht das?

Obwohl Werder von den Ergebnissen her in der Tabelle "aktuell nicht da steht, wo wir sein wollen", trotzte zumindest der Angreifer jener Frage, wie alarmierend die Situation für den Klub allmählich sei: "Gar nicht."