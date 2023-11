Der Triple-Sieger: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin

RB Leipzig hat sich 2023 ein historisches Triple gesichert. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin war als einziger Spieler an allen drei Siegeszügen beteiligt - am eChampions-League-Triumph schrammte er knapp vorbei. Kann er seinen Titel als kicker eFootballer des Jahres 2023 verteidigen? Ihr könnt ihm dabei helfen!

Die Auszeichnung als kicker eFootballer des Jahres wird seit 2018 verliehen. Nur fünf Jahre später ist Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin bereits klarer Rekordsieger: Der deutsche eNationalspieler setzte sich 2020, 2021 sowie 2022 zuletzt dreimal nacheinander im Voting durch. Kann er seinen Titel trotz fehlender Einzeltrophäe in der Saison 2022/23 nun ein drittes Mal verteidigen? Ihr habt es in der Hand.

Klub-Weltmeister mit absoluter Dominanz

'RBLZ_Umut' hat im Vergleich zu den vergangenen Jahren keinen großen Einzeltitel wie die deutsche Meisterschaft oder den FIFAe World Cup gewonnen. Dafür gelang dem 20-Jährigen etwas anderes Historisches: Mit RB Leipzig holte er das Triple. Während Teamkollege Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang im DFB-ePokal nicht mitwirkte und Ex-Teamkollege Richard 'Gaucho' Hormes beim FIFAe Club World Cup außen vor war, hatte Gültekin als einziger Leipziger an allen drei Triumphen maßgeblichen Anteil.

Bei der Klub-Weltmeisterschaft ließen 'RBLZ_Umut' und Partner 'RBLZ_Vejrgang' im frühen Juli von Anfang an kaum Zweifel aufkommen. Die Sachsen zogen als stärkstes Team der Gruppenphase ins Achtelfinale ein. Sie sammelten die meisten Punkte (23), wiesen die beste Tordifferenz auf (+12) und kassierten die wenigsten Gegentore (8). Ihren Siegeszug sollten sie auch in den K.-o.-Runden fortsetzen. Erfolge gegen Hollywood (1:0, 0:0), Bröndby Esport (0:2, 5:1) und TG.NIP (4:0, 1:1) beförderten RB ins Finale gegen Team FUTWIZ Europe. Dort krönten 'RBLZ_Umut' und 'RBLZ_Vejrgang' durch ein 2:1 und ein 1:1 ihre herausragende Doppel-Saison mit dem Klub-WM-Titel, der das Triple abrundete.

Comeback-Entscheider im VBLCC-Finale

Zu diesem Zeitpunkt war Gültekin bereits deutscher Vereinsmeister. Die Leipziger zogen als Divisionssieger in Süd-Ost direkt in die Endrunde der VBL Club Championship (VBLCC) ein. Im Anschluss an die überstandene Gruppenphase wurde der FC Schalke 04 im Halbfinale souverän mit 3:0 und 3:1 geschlagen. Als letzte Hürde wartete daraufhin Hansa Rostock im Traumfinale - der Divisionssieger in Nord-West. Das Meisterstück war 'RBLZ_Umut' vorbehalten, der im zweiten Einzel auf Levy Finn 'levyfinn' Rieck traf, der inzwischen sein Mannschaftskamerad ist.

Gültekin geriet mit 0:2 und 1:3 gleich zweimal zwei Tore in Rückstand, blieb aber stets fokussiert und bewies unheimlich Nervenstärke. Zwischen der 74. und 83. Ingame-Minute drehte er die Partie vollständig auf den Kopf. Er gewann letztlich noch mit 4:3 und sicherte RB die Titelverteidigung in der VBLCC.

Zum großen Entscheider war er im DFB-ePokal nicht avanciert. Dort unterlag er in seinen Einzelspielen des Halbfinals und Finals jeweils. Dennoch leistete er in den Doppeln mit 'Gaucho' seinen Beitrag. In Höchstform war 'RBLZ_Umut' zudem in Viertel- sowie Achtelfinale gewesen: Im Duell mit Regensburg besiegelte er den Erfolg durch ein 4:2 gegen Thomas 'xThomas_om' Ostermaier. Im Knaller gegen FOKUS machte er mit Koray 'KKoray_' Kücükgünar kurzen Prozess - mit 4:0 fertigte er ihn ab.

Revanche-Pleite in der eChampions League

In den großen Einzelturnieren blieb Gültekin 2022/23 wie schon erwähnt ein Titel verwehrt. Was nicht bedeutet, dass er nicht trotzdem einige starke Leistungen auf den virtuellen Rasen brachte. Die eChampions League beendete er in FIFA 23 etwa als Dritter. Mit Machtdemonstrationen wie einem 12:1 gegen Aymane 'Aymane' Mokallik oder einem 4:2 gegen Donovan 'Tekkz' Hunt erspielte 'RBLZ_Umut' sich den Platz in den Finals der digitalen Königsklasse.

Dort schlug er den späteren Sieger Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz zunächst mit 6:4 nach zwei Partien. Eine bittere 4:5-Niederlage gegen Lucio 'HHezerS' Vecchione schickte Gültekin anschließend ins Lower Bracket - wo er wieder auf 'EmreYilmaz' traf. Der Niederländer revanchierte sich mit 10:5 - 'RBLZ_Umut' war ganz kurz vor dem Grand Final gescheitert.

VBL Grand Final: Spektakuläres Achtelfinal-Aus

Ähnlich ärgerlich verlief das VBL Grand Final für den Leipziger: Nach einer überlegenen Gruppenphase mit drei Siegen aus vier Spielen traf er im Achtelfinale auf Jonas 'Jonny' Wirth. Das Hinspiel dominierte Gültekin lange nach Belieben, lag zwischenzeitlich mit 4:0 in Front. Seinem Paderborner Kontrahenten gelang noch der Treffer zum 1:4 - ein essenzieller, wie sich später herausstellte. Denn im Rückspiel drehte sich das Geschehen, 'Jonny' legte ein Traum-Comeback hin und schmiss 'RBLZ_Umut' mit 5:1 aus dem Wettbewerb.

Seine stärkste Platzierung in einem europäischen FGS-Qualifier sicherte sich Gültekin derweil bei der vierten Ausgabe, bei der er bis ins Halbfinale vorrücken konnte. Eine erneute Einzel-WM-Teilnahme und damit die Chance, seinen Titel in Saudi-Arabien zu verteidigen, verpasste Gültekin derweil in den Play-offs. Soll 'RBLZ_Umut' die Auszeichnung als kicker eFootballer des Jahres 2023 hingegen nicht verpassen, könnt ihr ihm helfen. Bis zum 12. November 23.59 Uhr könnt ihr für ihn abstimmen.