"Der Trend positiv": Anfang trotz Ausfällen guter Dinge

Am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt es im Weserstadion zum Kracher Werder gegen Schalke. SVW-Coach Markus Anfang muss dabei seine Formation umbauen.

"Es treffen zwei Traditionsklubs aufeinander, von daher ist es schon ein besonderes Spiel", sagte Anfang auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Das wird eine große Herausforderung für uns. Wir müssen alles dafür tun, ein gutes Heimspiel zu machen und die drei Punkte hier zu behalten."

Vor dem Gegner haben die Bremer großen Respekt. "Sie haben sich recht früh auf die Saison vorbereiten können, dementsprechend haben sie auch Transfers gemacht. Sie haben mit Palsson, Terodde, Drexler, Zalazar oder Bülter für die 2. Liga sehr gute Spieler geholt", befindet der Bremer Coach, der trotz der drei Pflichtspielniederlagen der Königsblauen zuletzt keine andere Herangehensweise des Gegners erwartet: "Sie werden nicht anders auftreten, nur weil sie jetzt zwei Ligaspiele verloren haben. Davor haben sie ja sehr erfolgreich gespielt. Und an Qualität verloren haben sie natürlich auch nicht."

Aus Bremer Sicht könnte man aber zumindest so argumentieren, dass das Momentum auf Seiten des SV Werder ist. Gegen Spitzenreiter und das aktuell beste Team der Liga, den FC St. Pauli, hielt der SVW sehr gut mit, spielte 1:1. In Nürnberg boten die Norddeutschen einen starken Auftritt, bogen ein 0:1 um und siegten spät, aber völlig verdient mit 2:1. Auf der anderen Seite verloren die Schalker drei Pflichtspiele in Serie. "Der Trend ist schon eher positiv, das kann uns ein bisschen Rückenwind geben", so auch Anfang, der allerdings auch ergänzt: "Ich wäre froh, wenn alle mal zusammen bleiben würden, das ist jetzt nicht passiert."

Wie lange kann Toprak spielen?

Denn neben den beiden gesperrten Spielern Marco Friedl und Nicolai Rapp muss Werder auch auf den verletzten und absolut gesetzten Innenverteidiger Milos Veljkovic verzichten. Anfang ist nun gefordert, seine Dreierreihe in der Defensive umzubauen. Es ist mit einem Startelfeinsatz von Kapitän Ömer Toprak zu rechnen. Aber nach seiner langen Ausfallzeit gibt es natürlich die ein oder andere Unbekannte. "Er hat sich 14 Tage auf das Spiel vorbereiten können und konnte jede Einheit mitmachen. Er ist in einem Zustand, in dem er uns helfen kann. Wie lange und zu welchen Zeitpunkt, das werden wir sehen", ließ sich der Bremer Coach wie immer nicht in die Karten blicken.

Anfang über Bittencourt: "Hat eine tragende Rolle"

Es deutet viel darauf hin, dass neben Anthony Jung eben auch Toprak aufläuft. Den dritten Platz in der Abwehrreihe nimmt wohl Lars Lukas Mai oder Christian Groß ein. Ein Spieler, der nach seinem Joker-Einsatz in Nürnberg samt Siegtor sehr sicher wieder zur Startelf zählen wird, ist Leonardo Bittencourt. Für Anfang ein immens wichtiger Spieler: "Wir brauchen erfahrene Spieler, Leo ist einer davon. Er wurde zum Vize-Kapitän gewählt, das zeigt seinen Stellenwert in der Mannschaft. Es ist wichtig, solche Spieler dabei zu haben und sie zum größten Teil auf dem Platz zu sehen. Er hat schon eine tragende Rolle bei uns."

In Sachen Aufstellungen gibt es also noch einige Unbekannte bei den Grün-Weißen. Es stellt sich auch die Frage, wie fit Romano Schmid und Ilia Gruev nach ihren Länderspielreisen sind. Alles Dinge, die Anfang abklären und in Sachen Aufstellung beachten muss. Aber obwohl der Coach nicht alle Mann an Bord hat, ist er positiv gestimmt: "Ich bin guter Dinge. Die Mannschaft hat ein gutes Miteinander, ist sehr positiv, sehr ambitioniert. Sie will unbedingt nachlegen."