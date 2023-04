Der Trauzeuge mit den vielen Minuten: Wie Mathias Lessort bei Partizan aufblüht

In München spielte Mathias Lessort vor zwei Jahren eine kleine Rolle. Nun ist der Center von Partizan Belgrad zum Euroleague-Superstar aufgestiegen - und soll in der Play-off-Serie gegen Real Madrid ein entscheidender Faktor sein.

Es gibt diese eine Statistik, die den Wert von Mathias Lessort momentan besonders deutlich widerspiegelt und der zum Ende der regulären Saison in der Euroleague besonders häufig genannt wird: 482-mal hat der Center von Partizan Belgrad einen Block gestellt, um damit einem seiner Mitspieler Raum und Zeit zu schaffen, einen erfolgreichen Korb zu erzielen. Beeindruckend ist die Anzahl dieser sogenannten Screen Assists vor allem deshalb, weil Maik Kotas von Baskonia, Zweiter in diesem Ranking, lediglich 293-mal so einen entscheidenden Block stellte.

Die Screen Assists sind nur ein Beleg von vielen für die überragende Saison, die Lessort für Partizan bislang gespielt hat - und wie wichtig er inzwischen ist. Noch vor drei Jahren war der Franzose beim FC Bayern Basketball mehr oder weniger ein Ergänzungsspieler mit kleiner(er) Rolle und nur durchschnittlich elf Minuten Spielzeit. Lessort ging einen Schritt zurück, lief in Monaco und bei Partizan im Eurocup auf und reifte.

Inzwischen kommt der 2,06-Meter-Mann in der Euroleague auf im Schnitt 12,1 Punkte. Mit 7,3 Rebounds führt er sogar das ligaweite Ranking an. Rund 30 Minuten und damit überdurchschnittlich lange für einen Center steht er auf dem Court, was wohl der größte Ausdruck für Wertschätzung und Vertrauen ist, das Partizan-Coach Zeljko Obradovic dem Franzosen entgegenbringt.

Er glaubt an mich wie niemand vor ihm. Mathias Lessort über Zeljko Obradovic

"Mathias ist ein unglaublicher Mensch, mit unglaublicher Energie. Er gibt diesem Team unglaubliche Dinge, sowohl in Bezug auf Basketball als auch in menschlicher Hinsicht", schwärmte die 63-jährige Trainer-Ikone kürzlich erst von Lessort.

Mehr zur Person Mathias Lessort wurde am 29. September 1995 in Fort-de-France auf der französischen Karibikinsel Martinique geboren.

Der 2,06 Meter große Center kam als Teenager nach Europa

Mit JSF Nanterre gewann er 2017 den Europe Cup

Nach Stationen bei Roter Stern Belgrad und in Malaga lief er in der Saison 2019/20 für den FC Bayern Basketball auf

2021 wechselte er nach weiteren Stationen in Monaco und Tel Aviv zu Partizan

Mit der französischen Nationalmannschaft gewann er 2019 WM-Bronze. Bei der EM im vergangenen Jahr stand er nicht im Kader.

Bewunderung, die auf Gegenseitigkeit beruht. Lessort selbst macht Obradovic zu einem großen Teil für seine rasante Entwicklung verantwortlich. "Er glaubt an mich wie niemand vor ihm. Viele bezweifelten, dass ich der Richtige für die Rolle des ersten Centers in der Euroleague sei", sagt der 27-Jährige. "Aber er hat Wissen und den Glaube an mich, und ich versuche, es ihm jeden Tag zurückzuzahlen, in jedem Training, in jedem Spiel."

Lessort ist inzwischen Publikumsliebling

Es gibt aber noch jemanden, für den, oder besser für die sich Lessort insbesondere in den Heimspielen aufopfert - die rund 17.000 Fans, die zu jedem Heimspiel in der europäischen Königsklasse kommen und die Stark-Arena in einen Hexenkessel verwandeln, der sogar Größen wie Barça-Trainer Sarunas Jasikevicius Respekt abverlangt ("Die besten Fans in Europa").

Lessort als schwarzer Sportler, der außerdem eine Vergangenheit beim großen Rivalen Roter Stern mitbrachte, war mit Sicherheit nicht der prädestinierte Fanliebling. Inzwischen aber genießt er annähernd Kultstatus. Die enge Bindung zeigt sich bei nahezu jedem Heimspiel, ganz besonders nach dem 90:75-Sieg gegen Spitzenreiter Olympiakos Ende März, als Lessort kurz nach der Schlusssirene in Höchstgeschwindigkeit zu den Fans sprintete, im Stile eines Rockstars absprang, sich von der Menge auffingen ließ und ausgelassen feierte - später auch noch mit Megafon in der Hand.

Ich habe das Gefühl, dass ich nie die Chance hatte, mich in der Euroleague zu beweisen. Mathias Lessort

Seine Beliebtheit ist so groß, dass er sogar schon den Trauzeugen für einen eingefleischten Partizan-Fan gab - Bilder von Lessort, wie er das Brautpaar beglückwünscht und es gut und gerne zwei Köpfe überragt, machten die Runde. Und dass er sich außerdem im hitzigen Liga-Derby gegen Roter Stern wort- und tatenreich mit Filip Petrusev vom ewigen Stadtrivalen anlegte, steigerte seine Beliebtheit im Partizan-Lager enorm - was dann auch über die Drei-Spiele-Sperre, die saftige Geldstrafe und obendrein sogar noch die Anzeige bei der Polizei hinwegtröstete, die ihm die Aktion eingebracht hatte.

Zwei, die sich verstehen und spaßen: Partizan-Coach Zeljko Obradovic und Mathias Lessort. Euroleague Basketball via Getty Images

Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass Partizan in dieser Saison den Stadtrivalen nicht nur in der Adria-Liga, sondern auch in der Euroleague überflügeln wird. Während Roter Stern die Play-offs in der Königsklasse sogar komplett verpasste, geht es für die Schwarz-Weißen gegen Real Madrid (ab Dienstag, 20.45 Uhr) um den Einzug ins Final Four. Dort sind die Rollen zwar einigermaßen klar verteilt - die Königlichen sind der Favorit - doch warum sollten Dante Exum, Kevin Punter, Zach Leday und eben Lessort nicht ein weiteres Mal überraschen?

Für Lessort jedenfalls ist die Saison unabhängig vom Ausgang der Play-offs schon jetzt überaus erfolgreich verlaufen. "Das ist das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich habe das Gefühl, dass ich nie die Chance hatte, mich in der Euroleague zu beweisen. Ich hatte immer weniger Minuten oder so", verteilt er beim Blick zurück auch eine kleine Spitze in Richtung seiner Ex-Klubs, unter anderem die Bayern und Roter Stern.

Seinem Klub und Mitspielern gegenüber fühle er sich verbunden - und natürlich seinem Förderer Obradovic. "Es ist nicht so, dass ich für irgendeinen kleinen Trainer spiele, sondern für den besten, der je auf diesem Kontinent gearbeitet hat. Vielleicht der Beste aller Zeiten."