Der Traum von einer Medaille: Die DHB-Frauen sind heiß auf den EM-Start

Der Auftakt rückt näher, am Samstagabend geht es gegen die Polinnen los: Die deutschen Handball-Frauen wollen bei der EM etwas reißen.

Der Start in ein großes Turnier ist wichtig, das ist landauf landab bekannt. Bei aller Vorfreude auf das Turnier und allen Ambitionen soll erst einmal die polnische Auswahl am Samstagabend geknackt werden. "Der volle Fokus" liege auf dem Auftaktspiel, das um 20.30 Uhr in Podgorica beginnt - und vom Streamingdienst Sportdeutschland.tv übertragen wird. So versichert es die Kapitänin Emily Bölk, die mit ihrem Team bei der EM eine Durststrecke beenden will.

Seit 15 Jahren warten die DHB-Frauen auf eine Medaille bei einem großen Turnier. Ein Zustand, den es zu ändern gilt. Vorfreude kann da nicht schaden. "Wir sind heiß darauf, dass es endlich losgeht", unterstreicht Bölk. Die erste Turnierphase bietet der Mannschaft des neuen Bundestrainers Markus Gaugisch nach dem Polen-Spiel Duelle mit Co-Gastgeber Montenegro (Montag, 18 Uhr) und dem WM-Vierten Spanien (Mittwoch, 20.30 Uhr).

Hier soll nach den vielen Enttäuschungen der vergangenen Jahre die Basis für das erste Edelmetall seit WM-Bronze 2007 gelegt werden. "Wir wollen Spiele erreichen, die uns weiterbringen. Wir wollen so in die Hauptrunde einziehen, dass wir dann wirklich Spiele haben, in denen es um was geht", sagte Gaugisch kürzlich im kicker-Interview. Spiele, wie am Finalwochenende in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, so der Bundestrainer.

Das Team hat das nötige Potenzial dafür, ist zudem eingespielt. Knackpunkt wird nicht zum ersten Mal sein, ob Bölk & Co. ihr Nervenkostüm im Griff haben und auch enge Spiele gewinnen können. Bei den letzten drei Turnieren gelang dies nicht.

Gute Testspiele, höhere Prämie

Die jüngsten Testspiele machen Mut, beim 31:20 gegen Ungarn überzeugte die DHB-Sieben im Gesamtbild, beim 29:29 gegen Rumänien stimmte die Reaktion auf eine zunächst schwache Darbietung inklusive Drei-Tore-Rückstand.

Neu ist der Trainer, der im deutschen Vereinshandball herausragende Arbeit leistet und mit der SG BBM Bietigheim Triple und satte 58 Pflichtspiele in Serie gewinnen konnte. Mit Gaugisch soll der nächste Schritt gemacht, ein Erfolg auch dementsprechend belohnt werden. Denn die deutschen Handballerinnen würden im Falle des Titelgewinns eine Teamprämie von 250.000 Euro einstreichen - mehr bekommen die Männer auch nicht.