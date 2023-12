Der Traum von der Trophäe

Winterpause in den 2126 deutschen Amateurligen der 13 Stufen, in denen die begehrte "Torjäger­kanone® für alle" vergeben wird. Auch in diesem Jahr zeichnen der kicker und fussball.de in Kooperation mit Volkswagen die besten Torjägerinnen und Torjäger ihrer jeweiligen Spielklasse mit der strahlend weißen Trophäe aus. Während bei den Herren vor allem die jungen Wilden für Furore sorgen, mischt bei den Frauen aktuell eine Olympiasiegerin ganz vorne mit.

MÄNNER

Liga 4

Der Beste in der höchsten Amateurklasse heißt aktuell Lars Timo Gindorf. Der Top-Torjäger von Han­nover 96 II traf in der Regionalliga Nord bislang 18-mal in 19 Einsätzen. Mit Julian Kania vom 1. FC Nürnberg II und Dejan Galjen vom VfB ­Stuttgart II (jeweils 15 Tore) hängen Gindorf zwei weitere Top-Talente von Profiklubs im Nacken.

Liga 5

Auch in den fünften Ligen hat eine Profi-Reserve die Nase vorn. Maik Lukowicz vom SV Werder Bremen II führt das Oberliga-Ranking mit 24 Treffern in nur 16 Spielen bislang unangefochten an. Sein nächster Verfolger Daniel Kasper von Zweitliga-Gründungsmitglied Wormatia Worms kommt lediglich auf 20 Tore.

Liga 6

In den 6. Ligen führt aktuell kein Weg an Almir Porca vom Ahrweiler BC vorbei. 25 Treffer in 17 Spielen lautet die Ausbeute des 27-Jährigen. Das Verfolgerfeld ist dicht besiedelt. Mit Süleyman Bilgi (SV Werder Bremen III), Jannis Schmitz (SV Biemenhorst), Jan Issa (SF Köllerbach) und Manuel Merk (TV Erkheim) stehen gleich vier Angreifer bei 22 Toren.

Liga 7

Nico Empen befindet sich auf dem besten Weg, in diesem Jahr die Kanone zu gewinnen. Mit 34 Toren in ­14 Spielen hat sich der zweitligaerfahrene Angreifer (zwei Spiele für St. Pauli) von RB Obere Treene bereits ein gesundes Polster zur Konkurrenz aufgebaut. Fünf Treffer trennen Empen schon von seinem Top-Verfolger Nico Post (SG Seth).

Liga 8

Yassin Ennaji heißt der Top-Torjäger aus Deutschlands 8. Ligen. 34-mal traf der Angreifer der im Taunus beheimateten SG Oberhöchstadt bislang. Auf Platz 2 rangiert Sascha Schönen vom SV Falke Eschweiler-Bergrath mit 31 Einschüssen in 17 Partien.

Liga 9

Hier befindet sich Philipp Schubert vom ASV Kleintettau in der Pole Position. Mit stolzen 46 Treffern in ­ 16 Spielen belegt der Angreifer Platz eins vor Yassin Chaouki (BSC Schwarz-Weiß Frankfurt, 42 Tore).

Liga 10

Andi Sadrija heißt der aktuell beste deutsche Zehntliga-Angreifer. Schon 48-mal traf der Offensiv-Spezialist der Spvg Dümmlinghausen-Bernberg in dieser Spielzeit ins Schwarze und liegt damit klar vor dem Trio Felix Schulz (TSV Rotation Dresden), Bilial ­Allouche (AL-ARZ Libanon Essen) und Salomon Herrera Melendez (1. FC Rentweinsdorf), die alle jeweils

43 Erfolgserlebnisse verzeichnen konnten.

Liga 11

Obwohl die unterste Liga­stufe mit 417 einzelnen Ligen eines der größten Konkurrenzfelder bietet, herrscht hier ein klares Bild. Janik Brosch von Eintracht ­Lemgo hat seine Mitstreiter mit unglaublichen 53 Treffern in acht Spielen bereits weit hinter sich gelassen. Seine nächsten Verfolger Daniel Vogt (VfB Fabbenstedt) und Ludwig Wolper (SC Germania Ossendorf) liegen mit je 42 Toren fast schon abgeschlagen auf Rang 2 und 3.

FRAUEN

Liga 3

Die Top-Torjägerin der höchsten Amateurklassen der Hinrunde 2023/24 heißt Sarah Abu Sabbah vom 1. FC Union Berlin. Mit 20 Toren in 11 Spielen liegt sie nur knapp vor Anna-Lena Füllkrug (Hannover 96, 19 Tore), der Schwester des Nationalspielers Niclas Füllkrug.

Liga 4

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich Marta Stodulska vom FC Internationale

Berlin (27 Tore in 12 Spielen) und Elly Böttcher vom 1. FC Neubrandenburg

(26 Tore in 9 Spielen) in den 4. Ligen. Bei lediglich einem Treffer Unterschied deutet alles auf eine hochspannende zweite Saisonhälfte hin.

Liga 5

Hier liegt Katharina Schmidt (SC Eintracht Miers­dorf/Zeuthen, 28 Tore in 8 Spielen) knapp vor Ilka Lang (TuS Homburg-Bröltal, 25 Tore aus 11 Partien). Mit Zoe Tepper (FSV Waltershausen, 23 Tore) und ­Maraike­ Kahl (SV Blau-Weiß Dölau, 23 Tore) schielen zwei weitere Angreiferinnen auf die Kanone.

Liga 6

In den 75 Ligen der Stufe 6

ist es Lisa Reim, die in nur sieben Spielen ein üppiges Zehn-Tore-Polster auf die zweitplatzierte Sarah Bunnefeld (ASC Schöppingen) herausgeschossen hat. Insgesamt 42 Treffer erzielte die 26-Jährige bereits in der laufenden Spielzeit für die Droyßiger SG in der niedrigsten Spielklasse Sachsen-Anhalts und glänzte bei ihren sieben Einsätzen mit einem Zehner-, einem Neuner- und zwei Siebenerpacks.

Liga 7

Ein prominentes Gesicht schmückt derzeit Rang 1 der 7. Ligen bei den ­Frauen. Mit Mandy Islacker (FC Viktoria Köln, 58 Tore in zwölf Spielen) hat eine zweimalige Bundesliga-Torschützenkönigin (2016, 2017), Champions-­League-Siegerin (2015) und Olympiasiegerin (2016) die ­besten Chancen auf die "Torjägerkanone® für alle". Im ­Verfolgerfeld darf sich lediglich Lisa Freese (Fortuna Düsseldorf, 53 Tore) noch realistische Chancen ausmalen.