Der Trainer des Jahres: Bennet Wiegert

Seit drei Jahren werden die German Handball Awards verliehen - und zum dritten Mal gewann Bennet Wiegert die Auszeichnung "Trainer des Jahres".

Champions-League-Sieger. Deutscher Vize-Meister. Finaleinzug im DHB-Pokal. Der Gewinn des IHF Super Globe. Und, last, but not least: Den Grundstein für eine (vielleicht) ebenso erfolgreiche Saison gelegt. Das Jahr 2023 war für Bennet Wiegert und seinen SC Magdeburg sehr erfolgreich. Insofern überrascht es nicht, dass Wiegert bei den German Handball Awards erneut zum "Trainer des Jahres" gewählt wurde.

Er will die erneute Wahl nicht überbewerten. "Das sind immer persönliche Auszeichnungen, ich habe aber lieber diese Teamauszeichnungen, weil wir einen Teamsport machen", betont der 42-Jährige und richtet seinen Dank an die heimische Fanbase: „Das spricht vielleicht für Konstanz oder die Mobilität unserer Fans. Ich weiß, dass der Support in Magdeburg überragend ist."

Diese Auszeichnung, auch das ist Wiegert wichtig, "gehört genauso meinem Team, genauso dem ganzen Staff, wie Yves (Co-Trainer Yves Grafenhorst, Anm. d. Red.) mit dazu und ganz viele, die immer vielleicht nicht ganz so in der Sonne stehen wie ich und trotzdem so fantastische Arbeit machen. Dafür bin ich sehr dankbar mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Deswegen widme ich denen diesen Preis genauso mit und sehe das nicht unbedingt nur als Bennet-Wiegert-Award."

Die Zusammenarbeit im Trainerteam sei der Schlüssel für den gemeinsamen Erfolg. "Es lebt von extrem hoher Loyalität und Vertrauen", betont Wiegert. "Ich schätze unglaublich diese vertrauensvolle Zusammenarbeit, dass wir uns über so viele Jahre kennen."

Qual der Wahl

Neben Bennet Wiegert standen sechs weitere erfolgreiche Trainer*innen zur Wahl: Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger, Füchse-Cheftrainer Jaron Siewert und Filip Jicha (THW Kiel) sowie Markus Gaugisch (SG BBM Bietigheim/Bundestrainer Frauen-Nationalmannschaft), Heike Ahlgrimm (HSG Bensheim/Auerbach) und Alexander Novakovic (Frauen-Bundestrainer Beachhandball) waren ebenfalls nominiert.

Das hat auch Wiegert zur Kenntnis genommen: "Ich weiß, wie viele tolle Trainer, da mit mir nominiert waren und ich schätze ihre Arbeit ungemein. Sie hätten es genauso verdient."

Der nie endende Ehrgeiz

Für Bennet Wiegert können es nie genug Titel sein. Drei könnten es in dieser Saison noch werden. In der Champions League steht der SCM im Viertelfinale. Im Zweikampf um die Meisterschaft haben die Magdeburger zurzeit die Nase vorn. Auch im DHB-Pokal steht die Mannschaft im Final4.

"Ich hoffe da kommen noch ein paar dazu und nicht Einzelpreise. Ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft alle Möglichkeiten so lange wie möglich aufrechterhält", hofft auch der ehemalige Linksaußen noch auf viele Siege in dieser Spielzeit.

Wenn Bennet Wiegert und der SCM so weiter macht und noch ein paar Titel in dieser Saison absahnen, könnte auch in der vierten Ausgabe der German Handball Awards kein Weg an Bennet Wiegert als "Trainer des Jahres" vorbeiführen.