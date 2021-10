Der Torwartwechsel in Fürth ist verpufft

Abstiegskandidaten benötigen für den Klassenerhalt in der Regel einen Torwart, der ihnen auch mal einen Sieg klaut. Bei Greuther Fürth sieht es danach bislang nicht aus.

Eine Fehlerkette nannte Stefan Leitl die Entstehung des 0:1 gegen den VfL Bochum: Zwei Mann in der Freistoßmauer seien einer zu viel gewesen. Hans Nunoo Sarpei trug die Hauptschuld, verlor den Zweikampf gegen Torschütze Anthony Losilla. Und Marius Funk? Der klebte auf der Linie, obwohl der Ball zentral in den Fünfmeterraum segelte, seit jeher das Hoheitsgebiet eines Torwarts. "Vielleicht kann er am Ende diesen einen Schritt nach vorne machen", nahm Leitl den 25-Jährigen nicht komplett aus der Verantwortung.

Hat die SpVgg ein Torwartproblem?

Beim Aufsteiger stellt sich die Frage, ab wann man von einem Torwartproblem sprechen darf - einfach ist die Antwort nicht. Weder Funk nach dem Pokaleinsatz beim Aus gegen Regionalligist Babelsberg und seinen ersten beiden Bundesligaspielen, noch der zuvor sechsmal eingesetzte Aufstiegstorwart Sascha Burchert patzten bislang krass. Im Umkehrschluss überzeugten beide aber auch nicht, verströmen weder Ausstrahlung noch Sicherheit auf die Mitspieler. Das Spiel mit Ball am Fuß gehört nicht zu den Stärken des Duos, bei Funk segelten am Samstag einige Bälle ins Seitenaus oder direkt zum Gegner. Das fiel umso mehr auf, weil Mitaufsteiger Bochum mit Manuel Riemann einen sehr sicheren und fußballerisch guten Torwart als Gegenüber präsentierte.

Burchert war schon in der Vorbereitung nicht unumstritten

Wollen Vereine wie Greuther Fürth eine Chance auf den Klassenerhalt haben, sind sie darauf angewiesen, dass ihnen die Keeper auch Spiele gewinnen, Punkte retten. Weder Burchert noch Funk ist dies bislang gelungen. Kein Vorwurf, aber Tatsache. Einigermaßen überraschend wechselte Leitl auf dieser Position vor dem Spiel beim 1. FC Köln (1:3), eine Bauchentscheidung nannte er dies. Aufgegangen ist die Rechnung bislang nicht. Im Nachhinein ist man bekanntlich klüger, vielleicht hätte das Kleeblatt im Sommer auf dieser so wichtigen Position nachjustieren sollen, zumal Burchert schon in der Vorbereitung trotz Aufstiegsbonus nicht mehr unumstritten war. Lange zögerte Leitl damals die Verkündung hinaus, wer als Nummer 1 in die Saison geht, attestierte Funk, nah dran zu sein, wählte zunächst doch Burchert.

Der 31-jährige Führungsspieler ist im Team zwar angesehen, durch die Herausnahme aber sportlich angezählt. Würde ein erneuter Tausch Sinn ergeben? Zweifel sind erlaubt. Klar ist dagegen, dass die SpVgg bei den kommenden Auswärtsaufgaben in Leipzig und Freiburg einen starken Rückhalt bräuchte, auf den ziemlich sicher viel Arbeit wartet.