Der Torschützenkönig kommt: Drochtersen/Assel macht bei Göttel das Rennen

Die Zukunft von Moritz Göttel ist geklärt: Der Torschützenkönig der jüngst beendeten Regionalliga-Nord-Spielzeit bleibt der Liga treu und wechselt zur SV Drochtersen/Assel.

Dass Moritz Göttel nach dem erfolgten Abstieg vom VfV 06 Hildesheim nicht zu halten sein würde, zeichnete sich ab: 24 Tore erzielte der 30-Jährige in 33 Partien, wurde damit mit einem stolzen Abstand von sieben Toren vor HSV-Angreifer Daouda Beleme Torschützenkönig der Regionalliga Nord - und hinter Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching zweitbester Regionalliga-Torschütze des Landes. Den Abstieg der Niedersachsen konnte Göttel damit aber nicht verhindern, in der kommenden Spielzeit geht es für den VfV 06 in der Oberliga weiter.

Nicht aber für Göttel selbst. Wie die SV Drochtersen/Assel vermeldet, zieht es den Torjäger in der kommenden Saison in den Landkreis Stade. Ein Transfercoup der SV D/A also, denn der bei Eintracht Braunschweig, dem VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach ausgebildete Stürmer stand laut Medienberichten auch auf dem Zettel des frischgebackenen Drittliga-Aufsteigers VfL Lübeck. Auch West-Regionalligist Alemannia Aachen sowie Nordost-Regionalligist FC Carl-Zeiss Jena hatten angeblich Interesse an Göttel.

Offenbar will Göttel, der in seiner Karriere im Herrenbereich lange in der Regionalliga Südwest kickte und auch schon fünf Drittliga-Spiele für den SV Babelsberg in seiner Vita stehen hat, aber seiner zuletzt gewohnten Liga treu bleiben: "Der Torschützenkönig der vergangen Saison in der Regionalliga Nord unterschreibt bei uns für drei Jahre", freut sich D/A via Facebook. Das Team von Coach Frithjof Hansen beendete die Spielzeit 22/23 der Regionalliga Nord jüngst auf Platz acht.