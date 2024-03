"Der Tiefpunkt in dieser Saison": Der Ton wird rauer beim Bergischen HC

Die Lage spitzt sich weiter zu beim Bergischen HC: Beim abstiegsbedrohten Handball-Bundesligisten wird der Ton nach der Leipzig-Klatsche rauer.

Der Bergische HC hatte bei der 22:33-Pleite im Auswärtsspiel gegen den SC DHfK Leipzig am gestrigen Donnerstag (29. Februar) keine Chance. Auf beiden Seiten des Feldes boten die Löwen (Tabellenplatz 16), die nach der Niederlage nur noch einen Puffer von vier Toren auf einen Abstiegsrang in der Handball-Bundesliga haben, eine schwache Vorstellung.

Der kurzfristige Ausfall von Frederik Ladefoged spielte dabei natürlich auch nicht in die Karten. Der Däne musste das Training mit Rückenproblemen abbrechen und war gar nicht erst mit nach Leipzig gefahren. Antoni Doniecki war damit einziger gelernter Kreisläufer des Kernkaders, zur Unterstützung reiste auch Ivo Santos aus der zweiten Mannschaft mit.

Morante Maldonado als einziger Lichtblick

Eloy Morante Maldonado, der schon in den Partien zuvor stets ordentlich gespielt hatte, war fast der einzige Lichtblick am Löwen-Himmel. Sechs Tore bei sechs Versuchen lautete die Bilanz des Rückraumspielers, der immer wieder in die Lücken stieß. Morante Maldonado allein reichte natürlich nicht.

BHC-Trainer Jamal Naji sagte nach dem Spiel: „Ich glaube, vor der Partie stand für beide Mannschaften wirklich viel auf dem Spiel. Nach 60 Minuten wissen wir, dass Leipzig mit dem Druck deutlich besser umgegangen ist als wir. Wir müssen uns einfach aus tiefstem Herzen bei den Leuten entschuldigen, die mit uns mit fiebern. Wir hatten hier heute sogar Fans aus dem Bergischen Land mit in Leipzig."

Naji analysierte die Fehler, verwies dabei auf die etlichen Fehlwürfe (23 laut BHC-Statistik). Besonders eklatant: Acht Bälle davon sind erst gar nicht aufs Leipziger Tor gekommen. "Insgesamt ist das heute eine Niederlage, die einfach sehr, sehr weh tut. Wir waren auf einem sehr guten Weg, haben es gut gemacht in den letzten drei Spielen und waren nah dran", so Jamal Naji.

"Das ist inakzeptabel"

Der 37-Jährige wurde deutlich: "Wir können das verlieren, aber nochmal: Wir können und dürfen nicht mit elf Toren verlieren. Das ist ein riesiger Rückschritt in nur einem Spiel. Das ist inakzeptabel.“

"Sicher der Tiefpunkt in dieser Saison"

"Eloy Morante als einziger Rückraumspieler mit Bundesliga-Niveau bringt es auf den Punkt: Fatale Wurfquote, kein Einsatz in der Abwehr, keine Energie im Angriff. Alibi-Handball. Sicher der Tiefpunkt in dieser Saison", prangerte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste den Auftritt seiner Mannschaft an.

Nach den vorangegangen Spielen, in denen der Bergische HC oftmals über weite Strecken gut mithalten konnte, sich aber nicht belohnte, dreht sich jetzt die Stimmung: Von den aufmunternden Worten, die Naji oftmals seinem Team öffentlich mitgegeben hat, bleibt nun nicht mehr viel übrig.

Vertragsverlängerung mit Naji Mitte November

Mitte November 2023 hatte der Verein erst den Vertrag mit seinem Trainer langfristig (bis 2028) verlängert. "Nach nun anderthalb Jahren der Zusammenarbeit sind wir der festen Überzeugung, dass Jamal Naji aktuell der beste Trainer ist, den der Bergische HC jetzt haben kann", meinte Geschäftsführer Föste damals.

"Wenn man so von einer Personalie in entscheidender Führungsposition überzeugt ist, dann muss man Nägel mit Köpfen machen", so Föste. Fakt ist: Der BHC um Jamal Naji braucht dringend mal ein (zählbares) Erfolgserlebnis im Kampf um den Klassenerhalt. Die Bergischen haben sieben Spiele in Folge verloren.

Die nächsten Aufgaben: Gummersbach (7.) und Magdeburg (2.) zu Hause, auswärts Stuttgart (12.), zu Hause gegen Eisenach (17.) und auswärts in Balingen (18.). Es geht also gegen drei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.