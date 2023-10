Der Ticketverkauf für die EM 2024 startet: Die wichtigsten Infos

An diesem Dienstag startet die erste Verkaufsphase für die EM-Tickets 2024. Das müssen Interessenten wissen.

Wann startet der Ticketverkauf für die EM 2024?

An diesem Dienstag um 14 Uhr vergibt die UEFA die ersten mehr als 1,2 Millionen Eintrittskarten für die EURO in Deutschland. Diese erste Verkaufsphase endet am 26. Oktober.

Wie läuft die erste Verkaufsphase ab?

Ausschließlich über die Website EURO2024.com kann man sich für maximal vier Tickets pro Person bewerben. Ob man das gleich am 2. oder erst am 26. Oktober macht, ist nach UEFA-Angaben egal. Bei Überbuchung entscheidet das Los. Allerdings kann über eine Warteliste der Zuschlag auch noch verspätet erfolgen, etwa wenn Tickets nicht bezahlt wurden.

Gibt es den EM-Spielplan schon?

Das Spielplan-Gerüst steht bereits fest, allerdings weiß bislang nur die deutsche Nationalmannschaft, an welchen Tagen sie Gruppenspiele austragen wird (14. Juni EM-Auftaktspiel in München, 19. Juni in Stuttgart, 23. Juni in Frankfurt/Main). Alle anderen 31 Teilnehmer stehen aktuell noch gar nicht fest, und die Auslosung der EM-Gruppen steigt erst am 2. Dezember und damit weit nach dem Ende der ersten Verkaufsphase. Wer sich jetzt bewirbt, weiß also - abgesehen von den deutschen Spielen - noch nicht, welche Teams er zu Gesicht bekäme.

Was kosten die EM-Tickets?

Die Ticketpreise reichen von 30 Euro (günstigste Kategorie der Vorrunde) bis 1000 Euro (höchste Kategorie im Finale von Berlin). Auch wenn die günstigste Kategorie für Plätze direkt hinter den Toren anders als 2021 für alle 51 Spiele angeboten wird, sind die Preise gegenüber der letzten EM insgesamt gestiegen.

Die Preise in der Kategorie Fans First: Gruppenphase 30 Euro, Eröffnungsspiel 50, Achtelfinale 50, Viertelfinale 60, Halbfinale 80, Finale 95

Die Preise in der Kategorie 3: Gruppenphase 60 Euro, Eröffnungsspiel 195, Achtelfinale 85, Viertelfinale 100, Halbfinale 195, Finale 300

Die Preise in der Kategorie 2: Gruppenphase 150 Euro, Eröffnungsspiel 400, Achtelfinale 175, Viertelfinale 200, Halbfinale 400, Finale 600

Die Preise in der Kategorie 1: Gruppenphase 200 Euro, Eröffnungsspiel 600, Achtelfinale 250, Viertelfinale 300, Halbfinale 600, Finale 1000

Die Preise in der Kategorie 1 - Premium: Gruppenphase 400 Euro, Eröffnungsspiel 900, Achtelfinale 500, Viertelfinale 700, Halbfinale 900, Finale 1000

Gibt es bei der EM Stehplätze?

Nein. Das kritisierte die kontinentale Fanorganisation "Football Supporters Europe" ebenso wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Wie geht es nach der ersten Verkaufsphase weiter?

Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember beginnt am 4. Dezember die zweite Verkaufsphase, die über die Nationalverbände der teilnehmenden Teams erfolgt. Dabei vergibt die UEFA weitere eine Million Tickets. Ab April will sie eine Tauschbörse anbieten. Am 4. Juni 2024 startet ein Last-Minute-Verkauf, bei dem unter anderem Tickets für die K.-o.-Phase für Fans der qualifizierten Teams angeboten werden.

Können auch Tickets für mehrere Spiele an einem Tag erworben werden?

Nein. Angesichts der größeren Entfernungen der Stadien können Fans - anders als bei der jüngsten WM in Katar - nur für ein Spiel pro Tag Karten erhalten.

Wird es auch Papierkarten geben?

Nein. Wie schon in Katar setzt die UEFA ausschließlich auf digitale Eintrittskarten.