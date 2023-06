Der Tag wird kommen …

Er ist Deutscher - und trotzdem der weltbeste Big Wave Surfer. Sebastian Steudtner hält den Weltrekord für die größte jemals gesurfte Welle. Mit einem Hightech-Board will er seine 26,21 Meter überbieten, früher oder später. Doch er hat nicht nur auf dem Wasser große Ziele.

Schneller - mindestens 90 Stundenkilometer; höher - gerne über dem eigenen Weltrekord von 26,21 Metern; stärker - denn je … Man könnte es sich bei Sebastian Steudtner einfach machen und lediglich das olympische Motto "citius, altius, fortius" Wort für Wort übersetzen.

Aber einfach kann jeder. Und genau das ist nicht der Anspruch des 38 Jahre alten Ausnahmeathleten: geboren in Esslingen, aufgewachsen in Nürnberg, sportlich großgeworden auf Hawaii, seit 2012 wohnhaft in Nazaré, diesem gar nicht mehr so kleinen Fischerörtchen an der portugiesischen Atlantikküste, dem Mekka der Big Wave Surfer.

Steudtner: "Man muss die Wellen verstehen"

So wenig typisch sich die Lebensstationen für einen Weltklasse-Surfer wie Steudtner lesen, so unbestritten ist der Fakt: Er ist der Beste der Szene. Er, vormals auf Hawaii - und manchmal immer noch ehrfürchtig - The Germinator oder auch Determine German genannt, geht die neue Saison entsprechend fokussiert an: "Klar gibt es die Herausforderung, noch größere Wellen zu surfen. Dafür ist natürlich mehr Geschwindigkeit, mehr Kontrolle nötig, und man muss die Wellen verstehen. Insgesamt ist das ein sehr komplexes Thema." Schließlich gab es lange Zeit kaum aussagekräftige wissenschaftliche Daten von Wellen. "Von daher mussten wir erst mal wissenschaftliche Instrumente entwickeln, die uns Daten liefern." Und mit denen wurde sein neues Brett entwickelt.

"Die höchstmögliche Welle zu surfen ist ein Ziel, aber nicht das einzige" Sebastian Steudtner

Über 600 Arbeitsstunden wurden von Steudtner und seinen Partnern Porsche Engineering und der im mittelfränkischen Herzogenaurach beheimateten Schaeffler-Gruppe (Automobilzulieferer) in diverse Entwicklungsschritte investiert. Bereiche wie Aerodynamik, Hydrodynamik, Flexverhalten und Reibungswiderstände der verschiedenen, selbst für Fortgeschrittene kaum beherrschbaren Bretter rückten stärker denn je in den Vordergrund.

Bis das Ergebnis endlich stand: Das Cacador RS soll nicht nur dem Namen nach Steudtner zum Jäger machen. "Die höchstmögliche Welle zu surfen ist ein Ziel, aber nicht das einzige. Ich möchte vielmehr schauen, zu was ich in der Lage bin. Dazu gehört es, ein gutes Team aufzubauen, gemeinsam Dinge zu erreichen. Das ist der Traum - und natürlich das beste und schnellste Surfbrett zu haben."

Steudtners Rekordwelle war längst nicht die höchste in Nazaré

Bei seinem Weltrekord, aufgestellt 2020 am Praia do Norte von Nazaré, waren es um die 80 km/h. Gesehen wurden am längst legendären Nordstrand schon Wellen in der Höhe von 18 Stockwerken, also doppelt so hoch wie seine 26,21 Meter. Um dann eine realistische Chance auf einen erfolgreichen Ritt zu haben, sind mindestens zehn Stundenkilometer mehr als nötige Geschwindigkeit errechnet worden.

2020 stellte Sebastian Steudtner seinen Rekord auf. IMAGO/Andia

Simulationen sind das eine, sich den Naturgewalten auszusetzen das andere. "Höhere Wellen sind auch schneller, schneller als bislang jedes Board", weiß Steudtner. Sein neongelb-schwarzes Cacador RS in Erlkönig-Optik erschwert der neugierigen Konkurrenz das Erkennen der Oberflächendetails, vom speziellen Aufbau des Kerns mal ganz abgesehen. Zudem bietet das Design neben den technischen Raffinessen weitere Vorteile. "Signalfarben im Big Wave Surfen zu haben ist absolut klug. In puncto Sicherheit - um bei einem Sturz schnell gefunden zu werden. Und für Kameraleute, die gleich wissen: Das ist jetzt Sebastian Steudtner in der Welle." Sagt es, lacht sich ein bisschen ins Fäustchen, weil er der Konkurrenz wieder mal voraus ist, und fügt an: "Und weil es geil aussieht."

Ein Team mit über 30 Leuten - fast wie ein Formel-1-Rennstall

Bis eine Chance auf den Weltrekord besteht, widmet sich Steudtner verschiedenen Feldern bei seinem Project Mission Wave Alpha. Als Einzelkämpfer hätte er nicht den Hauch einer (Überlebens-)Chance.

Fast hat man das Gefühl, es gehe um einen Formel-1-Rennstall, wenn Steudtner sein Team aufzählt: drei Jetski-Fahrer, einer, der ihn in die Welle zieht, zwei für eine mögliche Rettung. Dann ein Spotter, der das Meer und somit potenzielle Wellen auskundschaftet. Vier Rettungspersonen, Dr. Axel Haber, ein Militär-Arzt des Bundeswehrkrankenhauses in Hamburg, der extra einfliegt, wenn Kaventsmänner angekündigt sind. Ein Sportwissenschaftler. Zwei Shaper, die sich um seine Boards kümmern. Ein Mediateam. Bei Porsche sind wie bei Schaeffler etliche Fachleute im Einsatz. Und an den "großen Tagen", also an denen mit den Monsterwellen, gesellen sich acht bis zehn weitere Personen dazu. In Summe also weit über 30 Leute.

Riesenwellen - ein Zusammenspiel vieler Faktoren

Zwischen September und Februar/März werden Big Waves vor Nazaré erwartet. Wenn auf dem Atlantik Stürme in schier unglaublicher Größe von der Fläche Deutschlands tosen. Wenn sie dann von der (harmlosen) Entstehung bis zur Entfaltung der vollen Kraft noch die richtige Richtung einschlagen und von Nordwesten das Wasser in den bis zu 5000 Meter tiefen, 230 Kilometer langen und vor der Küste spitz zulaufenden Unterwassercanyon vor sich hertreiben, beginnt bei Steudtner das Kribbeln.

Oder es folgt die Ernüchterung: In der abgelaufenen Saison gab es gerade einmal zwei Tage mit Riesenwellen, die die Szene letztlich nicht wirklich zufriedenstellten. Weil sie sich vor allem aufgrund zu heftigen Windes "falsch" aufbauten, heißt: gegeneinanderschlugen, deshalb nicht zu reiten waren.

"Wir machen Welle" ist Steudtners soziales Projekt

Geduld gehört nicht wirklich zu den großen Stärken des Ausnahmesportlers Steudtner. Was nicht heißt, dass es ihm langweilig wird. Seine Tage sind durchgetaktet. Training in großen oder kleinen Wellen, auch Hydrofoilsurfen, Ausdauertraining, Athletiktraining. Dazu das Training mit dem Team in Sachen Sicherheits- und Funktechnik. "Im Prinzip bin ich jeden Tag mindestens den halben Tag damit beschäftigt, irgendwas zu trainieren."

Steudtner hat viele Ideen, die alle zu ihrer Zeit weiterverfolgt werden. "Defining possible" umschreibt er das. Dazu gehört auch sein Projekt "Wir machen Welle". Davon profitieren psychisch auffällige Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren, denen über pädagogische Handlungsmethoden in mehreren Schritten bis hin zum Surfcamp Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch Empathie vermittelt wird (www.wirmachenwelle.org).

Schneller, höher, stärker - für Steudtner zählt nicht zwingend die höchste Welle, um ein Ausnahmeathlet zu sein. Aber der Tag wird kommen …