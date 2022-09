Der Tag der Harmonie - Wie Sané seinen Flaschenwurf erklärt

Nach dem Sieg gegen den FC Barcelona hatten zwei Bayern-Profis etwas klarzustellen - bei Leroy Sané ging es um seine Reaktion bei seiner Auswechslung.

Zunächst kam von Leroy Sané (26) eine eingehende Analyse des Spiels. "In der ersten Halbzeit haben wir in der Offensive der Defensive nicht geholfen, wir haben uns nicht freigelaufen und die Bälle nicht gut gehalten", sagte der rechte Flügelstürmer am späten Dienstagabend nach dem 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona. "Wir haben nicht mutig genug gespielt." So habe der FC Barcelona "einfach die Bälle gewonnen und einfach Chancen bekommen". Dem eigenen Keeper Manuel Neuer sowie den beiden Innenverteidigern Dayot Upamecano und Lucas Hernandez, die "überragend gespielt" hätten, dankte Sané. In der Pause war eine verschärfte Aggressivität angesprochen worden sowie mehr Ballbesitz, so seien die notwendigen Räume entstanden.

Sanés Treffer zum 2:0 war eine Coproduktion mit Jamal Musiala (19), der mit beherztem Solo die Barça-Abwehr aufriss und den Ball in die Tiefe des Strafraums legte, ehe die Nummer 10 des FC Bayern mit dem rechten Fuß den Ball am entgegenkommenden Torhüter Marc-André ter Stegen in die lange Ecke kullerte. Es war Sanés 18. Tor im 42. Champions-League-Einsatz.

Sané: "Deshalb musste die Flasche leiden"

Der Schütze selbst wollte diesen wichtigen Treffer nicht überbewerten. Nachdem er zu Saisonbeginn in den ersten drei Pflichtpartien erst als Einwechselspieler gebraucht worden war, gab er mit zwei Treffern in der Bundesliga und zwei in der Königsklasse (sowie zuvor einem im Supercup-Finale gegen Leipzig) eine passende Antwort. "Heute war es okay", sagte er, "ich habe ein Tor geschossen, aber im Endeffekt will ich besser spielen als heute."

Mit dieser Selbstkritik begründete er auch seine Reaktion nach seiner Auswechslung (80.). Sané klatschte erst den Cheftrainer Julian Nagelsmann ab, dann die komplette Ersatzbank, ehe er sich umdrehte und eine Trinkflasche auf den Boden feuerte. "Es waren einfach nur Emotionen", beteuerte Sané: Sein Tor, okay, aber seine Leistung missfiel ihm, "und deshalb musste die Flasche leiden". Und dann noch einmal der Hinweis: "Ich war nicht sauer wegen der Auswechslung."

Goretzka: "Das hat mich echt geärgert"

Die zweite Klarstellung sandte Leon Goretzka (27) aus. "Wir haben überhaupt gar kein Problem. Ich habe weder mit dem Trainer ein Problem noch mit dem Fakt, dass ich heute nicht angefangen habe. Ich finde, das war unter der Woche nicht in Ordnung, da wurde ein Satz von mir völlig deplatziert benutzt", so der Mittelfeldspieler, der betonte: "Diese ganzen angeblichen Probleme sind derart konstruiert, das hat mich echt geärgert. Wir verstehen uns alle super in der Mannschaft, sind alle zufrieden und wissen auch, dass wir viele Spiele haben und jeder mal von Anfang an spielen wird."

Individuelle Unzufriedenheiten müssen deswegen nicht ausgeschlossen sein. Sie wurden ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen von den Beteiligten selbst thematisiert ob der gesteigerten Konkurrenz in dieser Saison.

Ein 2:0-Sieg gegen den FC Barcelona wirkt da beruhigend und versöhnlich. Also betonte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Mannschaft." Es war der Tag der Harmonie in München.