"Der SVWW ist mein Verein": Profivertrag für Wiesbadens Talent Farouk

Wehen Wiesbaden hat ein junges Talent mit einem Profivertrag ausgestattet: Der erst 18-jährige Amin Farouk erhält einen Profivertrag, der bis zum 30. Juni 2023 gültig ist.

"Amin verfügt über viel Potenzial und hat eine starke Entwicklung genommen. Er ist ein kreativer Spieler, der vor allem in der Offensive Akzente setzen kann", erklärt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, auf der Website des Drittligisten. "Es gibt nichts Besseres, als dass es ein Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum in den Profikader schafft. Daher muss es immer das Ziel sein, unseren jungen Talenten die Möglichkeit zu geben, sich bei der ersten Mannschaft zu zeigen. Jetzt liegt es an Amin, diese Chance zu nutzen."

Farouk spielte in der Jugend bei den Wiesbadenern und schaffte nun den Sprung in die erste Mannschaft. Nach Einsätzen in Testspielen im Sommer kam er in dieser Saison auch schon zu seinem ersten Einsatz in der 3. Liga, als er beim 0:0 am ersten Spieltag in Freiburg in der 83. Minute eingewechselt wurde.

Farouk ist in dieser Saison noch für die U 19 spielberechtigt und trägt bereits seit sieben Jahren das Trikot der Rot-Schwarzen. "Der SVWW ist mein Verein. Ich spiele hier schon seit der U 12 und habe mich immer wohl gefühlt", so der Mittelfeldspieler. "Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich die Chance bekomme, mich bei den Profis zu beweisen."