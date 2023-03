Der SV Waldhof ist "nur noch Jäger" - Hört Schnatterer auf?

Niederlagen gegen Wiesbaden und Osnabrück haben den SV Waldhof auf Platz sieben abstürzen lassen. Wiederholt sich die Geschichte?

In der Vorsaison brachte sich Waldhof Mannheim am 29. Spieltag durch eine 0:3-Heimniederlage gegen Braunschweig um realistische Aufstiegschancen. In diesem Frühjahr setzte es in Runde 29 ein 0:2 gegen Osnabrück - nach dem 0:3 beim SV Wehen Wiesbaden die zweite herbe Enttäuschung am Stück. Verbunden mit dem Fall auf Platz sieben.

Aus einer formidablen Ausgangslage im Rennen um ein Zweitliga-Ticket ist knall auf Fall die Verfolgerrolle geworden: "Wir haben uns in die absolute Nur-noch-Jäger-Position gebracht", kommentierte Marc Schnatterer die veränderte Situation bei den Kurpfälzern.

"Heute waren wir nicht konkurrenzfähig", räumte Waldhof-Coach Christian Neidhart ein. Eine bittere, weil zweifelsfreie Erkenntnis aus der zweiten Heimniederlage (nach dem 1:2 gegen Rot-Weiß Essen am 22. Oktober) des immer noch heimstärksten Teams der 3. Liga. Und: Erstmals in dieser Saison waren die Mannheimer, die am Sonntag beim Südwest-Rivalen Saarbrücken antreten, in der eigenen Arena ohne Treffer geblieben.

Wird Schnatterer FCH-Jugendtrainer?

Hinsichtlich seiner eigenen Zukunft verriet Schnatterer nichts Konkretes. Auf die Frage, ob eine Entscheidung gefallen sei, erklärte der 37-Jährige nach einem Moment des Zögerns "Nein", ließ daraufhin jedoch ein breites Grinsen folgen. Eine Tendenz sei vorhanden, aber noch nicht alles geklärt, ließ er wissen.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass er seine aktive Laufbahn Ende Mai beendet und Nachwuchstrainer bei seinem langjährigen Verein 1. FC Heidenheim wird, für den er zwischen 2008 und 2021 457 Pflichtspiele (122 Tore) bestritt und dessen Rekordspieler in der 3. Liga (176 Liga-Einsätze, 57 Treffer) er ist.

Die zurückliegenden Wochen waren ein deutlicher Fingerzeig: Im Kalenderjahr 2023 kommt der Routinier auf lediglich 84 Einsatzminuten in der 3. Liga, nur einmal stand er zum Spielbeginn auf dem Feld - bei der bitteren 0:4-Klatsche bei Borussia Dortmund II. Gegen Osnabrück wurde Schnatterer in der 74. Minute eingewechselt.