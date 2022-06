Der SV Unter-Flockenbach betritt mit "Glücksgriff" Marco Kaffenberger Neuland

Der SV Unter-Flockenbach hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die Hessenliga erreicht. Neuland für den Klub, der sich mit Marco Kaffenberger aber auf einen Spieler freuen darf, der sogar Drittligaerfahrung zum SVU mitbringt.

In einer Hessenliga, die mit dem FC Gießen einen ambitionierten Regionalliga-Absteiger und mit der U 23 von Eintracht Frankfurt eine nicht minder ambitionierte Talentschmiede hinzubekommen hat, muss der SV Unter-Flockenbach seine Rolle wohl erst finden. Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte ist der SVU in der Hessenliga, "Neuland", wie es der Verein nennt.

Man tritt dem Klub aus dem Kreis Bergstraße wohl nicht zu nahe, wenn man für die anstehende Saison andere Klubs auf das Favoritenschild hebt, seien es Gießen oder die Frankfurter Talente, oder auch der knapp am Wiederaufstieg in die Regionalliga gescheiterte TSV Eintracht Stadtallendorf. Und auch der FC Bayern Alzenau hat mit der Verpflichtung des 149-maligen Regionalligaspielers Ihab Darwiche ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt.

Doch in dieser Kategorie muss sich Unter-Flockenbach nicht verstecken. Kürzlich gab der Aufsteiger die Verpflichtung von Marco Kaffenberger bekannt, mit 26 Jahren im besten Fußballer-Alter, der für Werder Bremen II sogar zweimal 3. Liga spielte und neben Werder auch bei Eintracht Braunschweig II, den Stuttgarter Kickers und zuletzt dem BSV SW Rehden 94 Regionalliga-Spiele bestritt. Der Familie wegen zieht es den Defensivspieler aus dem Norden zurück in die hessische Heimat. "Marco spielte mit meinem Sohn Morris in der Jugend der Lilien", blickt Manager Rana Nag zurück, "allerdings wechselte er seinerzeit bereits in das NLZ des 1.FC Kaiserslautern."

Auch Trainer Mirko Schneider ist begeistert, dass seinem Verein dieser "Glücksgriff" gelungen sei: "Marco ist ein sehr erfahrener Spieler, der trotz seinem jungen Alter sofort eine Führungsrolle übernehmen kann und unser Team für die Herausforderung Hessenliga absolut verstärkt."