Der SV Todesfelde feiert auch die Meisterschaft

Der SV Todesfelde ist Meister der Oberliga Schleswig-Holstein. Nach dem 2:1-Sieg gegen den TSV Bordesholm ist "Tofe" der Platz an der Sonne nicht mehr zu nehmen.

Schon am vergangenen Wochenende sicherte sich der SV Todesfelde die Teilnahme an den Aufstiegspielen um die Regionalliga, die Meisterschaft hatte die Mannschaft von Sven Tramm bei vier Punkten Vorsprung auf den nicht aufstiegsberechtigten Eckernförder SV aber noch nicht in trockenen Tüchern, bis jetzt. Mit einem 2:1-Sieg beim TSV Bordesholm ist "Tofe" nun auch dieser Triumph nicht mehr zu nehmen.

In Bordesholm erwartete den Klassenprimus aber zunächst eine harte Aufgabe. Dass die Mannschaft von Björn Sörensen weiß, wie man Spitzenteams schlägt, zeigte sie schon vor wenigen Wochen, als der SV Eichede mit 2:1 bezwungen wurde. Dementsprechend selbstbewusst bestritten die Hausherren auch die Partie und verlangten dem SVT vor allem in Durchgang eins alles ab. Todesfelde bestimmte zwar das Spielgeschehen und ging in der elften Minute durch Pajonk, der sich durch die komplette TSV-Hintermannschaft dribbelte und den Ball ins leere Tor einschob, in Führung. Bordesholm hatte jedoch sofort die passende Antwort parat und glich wenig später durch Holz aus (25.).

Vom Gegentreffer unbeeindruckt, drückten die Gäste sofort wieder auf Gaspedal und drückten Bordesholm tief in die eigene Hälfte zurück. Ein Standard nach gut einer halben Stunde hätte dann beinahe zur erneuten Führung des SVT geführt. Der Freistoß von Krause klatschte jedoch an den Querbalken. Eben jener Krause war es, der seine Farben kurz vor der Pause nach einem langen Ball von Schulz dann doch noch in Führung schoss (38.).

In der zweiten Halbzeit ließ Todesfelde zahlreiche Möglichkeiten aus, den Sack frühzeitig zuzumachen und damit Ruhe in die Partie zu bringen. Bei hohen Temperaturen verlor die Partie von Minute zu Minute an Tempo - der Kraftaufwand aus den ersten 45 Minuten steckte beiden Mannschaft sichtbar in den Knochen. Todesfelde musste nicht, Bordesholm konnte nicht und so blieb es letztlich beim 1:2.