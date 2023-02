Der SV Straelen will sich in der Oberliga etablieren

Der Abstieg aus der Regionalliga steht für den SV Straelen so gut wie fest. Künftig will man an der deutsch-niederländischen Grenze kleinere Brötchen backen: Liga fünf soll die bevorzugte Spielklasse werden.

Präsident Hermann Tecklenburg sieht den SV Straelen künftig in der Oberliga. imago images/Fotostand