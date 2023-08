Der SV Meppen will zurück in den Flow - St. Pauli II fordert den nächsten Aufsteiger

Da das Top-Duell der beiden "Sechs-Punkte-Starter" Eintracht Norderstedt und Teutonia Ottensen wegen DFB-Pokal verlegt werden musste, haben die Teams dahinter die Chance auf eine schöne tabellarische Momentaufnahme in der Regionalliga Nord. So zum Beispiel der SV Meppen und der FC St. Pauli II.

Training statt Punktspiel: Das am Wochenende geplante Duell des SV Meppen bei Holstein Kiel II wurde abgesagt. "Wir haben die Belastung so gesteuert, als wenn wir ein Spiel gehabt hätten", sagt Co-Trainer Steffen Puttkammer vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Bremer SV. Ob der Spielausfall Vor- oder Nachteil ist, beurteilen der in den Staff aufgerückte Innenverteidiger und Willi Evseev (31), der älteste Spieler im Kader, ähnlich: Der Flow ist dahin. Aber "wir haben die Zwangspause dazu genutzt, uns noch etwas besser einspielen", erklärt Puttkammer. "Die Entwicklung kann man in jedem Training sehen", ergänzt Evseev, "bei der Ruhe und im Spiel mit dem Ball" sowie beim Gespür für das Verhalten der Mitspieler. Evseev, der sein Traum-Siegtor zum Auftakt als Bonus mitgenommen hat, weiß wie wichtig der Erfolg war. Die Verantwortung auf und neben dem Platz nimmt er an, "gerade bei so vielen jungen Spielern. Wir haben ja nicht so viele Alpha-Tiere."

Gegen den Bremer SV, dessen Stärken Puttkammer wahrgenommen hat, fallen mit Kapitän Jonas Fedl (Oberschenkelbeschwerden) und Niclas Wessels (Schienbeinbruch) zwei Spieler aus der Startelf vom Auftakt aus. Abwehrspieler Tobias Mißner ist nach auskurierter Muskelverletzung Dienstag wieder ins Training eingestiegen. "Mal abwarten, wie er auf die Belastungen reagiert. Wir sind verhalten optimistisch, dass er am Samstag mitspielen kann", sagt Puttkammer.

St. Pauli wehrt jegliche Euphorie ab

Im einzigen Sonntagsspiel erwartet der SC Spelle-Venhaus die U 23 des FC St. Pauli. Die ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut gestartet und kann bei günstigem Verlauf sogar Platz eins erobern. "Damit beschäftigen wir uns kein bisschen", sagt St.-Pauli-Trainer Elard Ostermann. Euphorie wollte beim Ex-Profi nach dem 4:1 beim Eimsbütteler TV nicht aufkommen - schließlich ist er ein gebranntes Kind: In der Vorsaison startete St. Pauli mit sieben Punkten aus vier Spielen, stürzte dann bis zur Winterpause auf den vorletzten Platz ab. "Es ist klar, dass ein Aufsteiger in dieser Phase der Saison noch den einen oder anderen Fehler macht. Für uns geht es weiter darum, sich Schritt für Schritt zu entwickeln", ordnete Ostermann den Sieg gegen den Liganeuling ETV nicht zu hoch ein.

Nun wartet ein weiterer Aufsteiger, allerdings eine gestandene Männer-Mannschaft. "Gegen den euphorischen ETV hatten wir in den ersten 20 Minuten Probleme, aber dann haben meine Jungs eine gute Reaktion gezeigt", sagt Ostermann. Sein Team lebt derzeit vom Selbstbewusstsein der starken Rückrunde und hat in Neu-Kapitän Julian Ulbricht und Bennet Winter ein vielversprechendes Sturmduo. Allerdings muss sich der Defensivverbund noch deutlich steigern.

Dafür wurde am Dienstag Emil Staugaard (21) vom dänischen Zweitligisten BK Fremad Amager verpflichtet. Er zählt in Spelle zum Kader - im Gegensatz zu den verletzten Johann von Knebel und Gwang-in Lee. Zudem fehlt dauerhaft Robin Müller, der den Verein Richtung MSV Duisburg verlassen hat.

Die weiteren Partien

Zuvor startet der 3. Spieltag am Freitag mit drei Partien. Aufsteiger Kilia Kiel will gegen die Reserve von Hannover 96 den ersten Saisonsieg, und auch Weiche Flensburg (gegen Holstein Kiel II) und der TSV Havelse (gegen den VfB Oldenburg) sind vor eigenem Publikum auf der Suche nach dem ersten Dreier der neuen Spielzeit.

Am Samstag steigen neben der Partie in Meppen drei weitere Begegnungen: Phönix Lübeck empfängt den SSV Jeddeloh II, die HSV-Reserve die SV Drochtersen/Assel. Am Abend steigt noch das Duell zwischen BW Lohne und dem Eimsbütteler TV. Die Ansetzung Eintracht Norderstedt gegen Teutonia Ottensen wird aufgrund des DFB-Pokal-Einsatzes der Hamburger erst am 6. September ausgetragen.