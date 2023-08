Der SV Meppen muss an einem Mittwochnachmittag bei Holstein Kiel II ran

Die Heimspielstätte der U 23 von Holstein Kiel wird aktuell saniert, was zur Folge hat, dass der SV Meppen an einem für Fans äußerst ungünstigen Mittwochnachmittag zum Regionalliga-Spiel antreten muss.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORD Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Pro 15:30 Uhr" ist eine Parole, die man wiederholt aus deutschen Fankurven vernimmt. Selbstredend haben die Anhänger dabei den Samstag im Blick und keinesfalls den Mittwoch. Doch den SV Meppen erwischt es jetzt genau mit solch einer ungünstigen Ansetzung. Die Nachholpartie des 2. Spieltags der Regionalliga Nord bei Holstein Kiel II findet am 13. September um 15:30 Uhr statt, an einem Mittwoch.

Eigentlich hätte am kommenden Sonntag gespielt werden sollen, doch daraus wird nichts. Grund für die Verschiebung ist, dass der Citti-Fußball-Park derzeit umgebaut wird, Fans der Heim- und der Gastmannschaft können das Stadion momentan nur an einer Stelle betreten und wieder verlassen. Zu unsicher, meint zumindest die Polizei.

Beim Ausweichtermin im September wird ein anderes Problem akut, wie Meppens Teammanager Marcel Gebers in einer Meldung erklärt: "Da die Kieler kein Flutlicht haben und keine passende Ausweichstätte anbieten können, sind wir gezwungen, die Partie bei Tageslicht durchzuführen."

Kein freies Wochenende mehr

Die Meppener Fans - so ist diversen Internet-Foren zu entnehmen - sind sehr unzufrieden mit diesem Termin, doch wenn man Gebers' Worten folgt, ist diese Ansetzung mehr oder minder alternativlos: "Es gibt bis zum 10. Dezember kein freies Wochenende. Auf den 3. Oktober ist die zweite Runde im NFV-Pokal terminiert."

Und warum nicht einfach das Heimrecht tauschen und in der Hänsch-Arena des SV Meppen spielen? "Wir hätten dann in den letzten vier Spielen in diesem Kalenderjahr vier Auswärtsspiele am Stück. Das wäre ein zu großer Aufwand gewesen, um unsere Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben", betont Gebers. Hintergrund: Bereits Ende November beginnt in der Regionalliga Nord die Rückrunde, das Rückspiel gegen Kiel II ist für das erste Dezember-Wochenende angesetzt.