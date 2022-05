Der Stanley Cup rückt näher: Die Oilers fordern Colorado

In Sachen Offensive verspricht das in der Nacht auf Mittwoch (2 Uhr MESZ) beginnende Finale der Western Conference zwischen der Colorado Avalanche und den Edmonton Oilers ein wahres Spektakel. Setzt sich der Favorit aus Denver gegen die nicht minder erfolgshungrigen Kanadier durch? Eine Vorschau ...

Colorado Avalanche - Edmonton Oilers

Die Ausgangslage: Während Colorado bereits vor Beginn der Play-offs als souveräner Erster nach der Hauptrunde in der Western Conference eine Favoritenstellung einnahm, verlief der Weg der Oilers deutlich steiniger. In der Hauptrunde wurde die Qualifikation für die Endrunde erst im Schlussspurt festgezurrt. Auch in Play-off-Runde eins lag Edmonton gegen die Los Angeles Kings bereits mit 2:3 zurück.



Runde zwei änderte jedoch vieles. Gegen die leicht favorisierten Calgary Flames trumpften gerade Connor McDavid und Leon Draisaitl ganz groß auf und sorgten für ein überraschend klares 4:1. Die Avalanche wiederum hatten nach einem "Sweep" in Runde eins gegen Nashville mit den St. Louis Blues ein wenig mehr Mühe als erwartet und fixierten den Einzug ins Conference-Finale erst in Spiel sechs Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit.

Die Hauptrunde: Alle drei Vergleiche liegen noch nicht allzu lange zurück. Am 22. März siegte die Avalanche im heimischen Denver mit 3:2 nach Overtime, auch am 10. April behielt Colorado in Edmonton die Oberhand, diesmal aber sogar erst nach Penaltyschießen (2:1). Das letzte Duell am 23. April aber gewannen die Oilers vor heimischer Kulisse. Das 6:3 erinnerte in Sachen Tempo bereits an die Play-offs.



Zumindest nach regulärer Spielzeit sind die Oilers also zudem - trotz der zwei Avalanche-Erfolge - in drei Spielen unbesiegt.

Er hat Knochenarbeit geleistet, um eine feste NHL-Größe zu werden. Leon Draisaitl über Nico Sturm

Der deutsche Faktor: Leon Draisaitl unterstrich seinen eigenen Superstar-Status mit einer herausragenden Leistung gerade gegen die Flames. Mit 17 Punkten in nur fünf Spielen, 15 davon Assists - das hatte nicht einmal Wayne Gretzky geschafft. Der Kölner führt die NHL damit an Scorerpunkten - gemeinsam mit dem phasenweise alles überragenden McDavid - mit satten 26 Zählern mit großem Vorsprung an.



Avalanche-Stürmer Nico Sturm, der auch zuvor nur sporadisch Eiszeit erhalten hatte, spielte dagegen seit den ersten beiden Partien gegen St. Louis nicht mehr. Lob von Draisaitl für den Augsburger, der erst über den Umweg College-Liga in die NHL kam, gab es trotzdem: "Er hat Knochenarbeit geleistet, um eine feste NHL-Größe zu werden. Als er jünger war, sah es nicht so aus, als würde ihn sein Weg in die NHL führen. Ich freue mich wirklich sehr für ihn. Das ist inspirierend."

kicker-Tipp: Behalten McDavid & Draisaitl ihre Überform der Serie gegen St. Louis bei, zieht Edmonton dank der neu gewonnen Play-off-Euphorie mit 4:2 ins Finale ein.