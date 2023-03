Der Stand in der DEL vor dem letzten Spieltag der regulären Saison

Der 60. Spieltag in der DEL steht an. Einige Entscheidungen sind schon gefallen, ein paar Fragen sind aber mit Blick auf die Play-offs und die Pre-Play-offs noch offen. Die Lage vor dem letzten Spieltag in der regulären Saison …

München und Ingolstadt holen Platz eins und zwei

Platz eins und zwei sind fest vergeben. Der EHC Red Bull München, am letzten Spieltag nicht mehr im Einsatz, schließt die Runde mit 122 Punkten ab und verpasst die Rekordpunktzahl von 123 Zählern, die Berlin 2009/10 sammelte, nur knapp. Ingolstadt ist Zweiter und hat mit 100 Punkten auch eine dreistellige Punktzahl.

Dreikampf um die Play-off-Plätze 3 bis 5

Direkt im Viertelfinale sind neben München und Ingolstadt auch Mannheim, Straubing und Wolfsburg vertreten, die allerdings nur drei Punkte voneinander getrennt sind und die entsprechende Platzierung am letzten Spieltag noch ausspielen müssen.

Rheinisches Fernduell um Play-off-Platz 6

Düsseldorf muss nach dem 2:3 in Wolfsburg um den direkten Einzug in das Viertelfinale noch einmal bangen. Mit 91 Punkten ist die DEG zwar Sechster, doch der rheinische Rivale Köln könnte nach dem 3:2 in der Overtime in Schwenningen mit nun 89 Zählern noch vorbeiziehen. Die DEG spielt gegen Mannheim, die Haie gegen Absteiger Bietigheim.

Pre-Play-offs: Bremerhaven und Nürnberg verlängern die Saison

Die Qualifikation für das Viertelfinale geht auf jeden Fall auch mit Bremerhaven und Nürnberg über die Bühne, die derzeit auf Rang 8 und 9 platziert sind.

Rang 10: Berlin benötigt Schützenhilfe

Rang 10 belegt Frankfurt, das bei einem Sieg gegen Absteiger Augsburg sicher in der Qualifikation für die Runde der letzten Acht dabei ist. Die Löwen könnten mit drei Zählern sogar die Ice Tigers überholen, sollte Nürnberg gleichzeitig in Bremerhaven verlieren. Und Berlin? Der Meister, der fünf seiner letzten sieben Spiele gewinnen konnte, ist auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn der AEV in Frankfurt siegt und die Eisbären gegen Schwenningen gewinnen, geht die Saison für den Titelverteidiger weiter.

Saisonende: Nur noch ein Spiel für Schwenningen und Iserlohn

Die Schwenninger Wild Wings und auch die Iserlohn Roosters liegen vor dem letzten Spieltag nun vier Punkte hinter Rang zehn, in Berlin bzw. Straubing endet die Saison für die beiden DEL-Klubs.

Abstieg: Augsburg im Wartestand - Bietigheims Abschied

Augsburg schließt die Saison auf Rang 14 ab und damit auf einem Abstiegsplatz. Für den AEV heißt es jetzt warten, ob der DEL2-Meister dann auch aufstiegsberechtigt und der Abstieg somit besiegelt wäre. Die Bietigheim Steelers stehen schon länger als Absteiger nach zwei Jahren Erstklassigkeit fest und haben ihren vorerst letzten Auftritt im Eishockey-Oberhaus in Köln.