Der Stand bei Bülter, Grillitsch und Co.

Vieles spricht dafür, dass die TSG Hoffenheim nach einer durchwachsenen Saison größere Veränderungen am Kader vornimmt. Mit Florian Grillitsch steht ein Ex-Kraichgauer auf der Liste von Alexander Rosen. Am konkretesten ist die Spur zu Marius Bülter.

Noch allerdings ist die Spur nicht brennend heiß. Denn Grillitsch, der vor knapp einem Jahr bei Ajax anheuerte und dessen Vertrag in Amsterdam nun ausläuft, scheint bei mehreren Klubs in Europa auf dem Zettel zu sein. Charme hätte eine Rückkehr zweifelsohne. Nicht nur, weil der Österreicher ablösefrei ist und nach der Nichtverlängerung des Arbeitspapiers von Sebastian Rudy eine Planstelle im Kader freigeworden ist, die Grillitschs Profil durchaus erfüllen würde. Sondern auch, weil der 27-Jährige bei der TSG seine bis dato beste Zeit im Profifußball hatte, Champions- und Europa-League-Einsätze inklusive.

Ist die TSG auch an Amiri dran?

Über das TSG-Interesse hatte zunächst Sky berichtet, genauso über einen weiteren, angeblichen Rückkehrer-Kandidaten: Nadiem Amiri, der Bayer Leverkusen trotz Vertrages bis 2024 offenbar verlassen möchte. Erhärten lassen sich die Gerüchte um den Offensivmann bis dato allerdings nicht. Zwar wäre durch den anstehenden Abgang Christoph Baumgartners ein Kaderplatz frei für einen flexiblen, offensiven Mittelfeldmann. Allerdings dürfte den hochveranlagten Tom Bischof und Umut Tohumcu mehr Spielzeit auch nicht schaden.

Am konkretesten sieht es bei Marius Bülter aus. Der Noch-Schalker passt in die Anforderungen der Kraichgauer, die nach mehr Tempo, Tiefgang und Mentalität suchen. Zumal der 30-Jährige in der vergangenen Saison mit elf Treffern seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Mit zwei ausstehenden Vertragsjahren beim Absteiger müsste die TSG jedoch eine ordentliche Ablöse stemmen. Bei den Königsblauen ist man keineswegs gewillt, Bülter zum Schnäppchenpreis ziehen zu lassen.

Zumal gerade die TSG bereits vor Jahresfrist mit Ozan Kabak einen Schalker für eine überschaubare Ablöse - sieben Millionen Euro inklusive Boni - an Land zog. Noch ist nach kicker-Informationen niemand aus dem Kraichgau an die S04-Verantwortlichen herangetreten, was dafürspricht, dass auch mit Bülter noch keine finale Einigung über eine künftige Zusammenarbeit erzielt ist. Kontakt soll es auch zu Zan Celar geben, einem bulligen Stürmer aus Slowenien, dem in der vergangenen Runde 16 Treffer für den FC Lugano gelungen waren.