Der Stand bei Bayerns Wunschspielern

Mit der Verpflichtung von Hiroki Ito vom VfB Stuttgart beginnt der heiße Transfersommer beim FC Bayern. Eine Menge wird bis Ende August passieren. Ein Überblick über verschiedene Personalien und mögliche Folgen.

Ito wird an diesem Donnerstag einen Vierjahresvertrag bei den Münchnern unterschreiben, der 25-Jährige kostet per Ausstiegsklausel 23 Millionen Euro fix, fünf Millionen können an Boni hinzukommen.

Den Verantwortlichen beim FCB gefällt, wie sich der Japaner über die 2. Mannschaft des VfB zum Leistungsträger bei den Profis entwickelt hat. Zudem ist er der gesuchte Linksfuß, der den linken Part in der Innenverteidigung übernehmen, aber auch Linksverteidiger spielen kann. Hier läuft der Vertrag von Alphonso Davies 2025 aus, die Forderungen der Spielerseite für eine Verlängerung werden die Münchner nicht erfüllen.

Unberührt von diesem Transfer bleibt das Werben um Jonathan Tah. Mit dem Innenverteidiger aus Leverkusen ist sich der Rekordmeister wie berichtet einig, nun geht es um die Ablöse. Dem Vernehmen nach bietet der FCB zunächst rund 20 Millionen Euro. Damit wird sich der Deutsche Meister sicher nicht zufrieden geben, er hatte seine Forderung bis Donnerstagvormittag aber noch nicht an die Münchner übermittelt.

De Ligt und Upamecano sind Verkaufskandidaten

Die interne Analyse hat ergeben, dass in der vergangenen Saison mit Eric Dier der Innenverteidiger die größte Führungspersönlichkeit war, die am wenigsten in Sachen Spielzeit eingeplant war. Tah soll dieses Vakuum füllen, ist neben seiner sportlichen Klasse als Führungsspieler eingeplant. Matthijs de Ligt könnte im Gegenzug die höchste Ablöse bringen, wenn er den FCB verlassen sollte, auch Dayot Upamecano ist ein Verkaufskandidat.

Für das defensive Mittelfeld soll Fulhams Portugiese Joao Palhinha im zweiten Anlauf kommen, nachdem es im vergangenen Sommer nicht geklappt hat. Der 28-Jährige möchte nach München, doch die Verhandlungen mit seinem Klub gestalten sich nach kicker-Informationen zäh. Die Bayern wollen keinesfalls jene 60 Millionen Euro zahlen, die sie vor knapp zehn Monaten bereit waren auszugeben. Dieser Poker könnte sich ziehen.

Das gilt auch für Xavi, den Sportvorstand Max Eberl vor einem Jahr zu RB Leipzig gelotst hatte, als er dort noch im Amt war. Die Leihe mit dem Niederländer endet, ab 1. Juli gehört der 21-Jährige offiziell wieder Paris St. Germain an. Allerdings hat sich der offensive Mittelfeldspieler bei seiner Vertragsverlängerung vor einem Jahr ein Mitspracherecht bei seiner Zukunftsplanung zusichern lassen, wie der kicker erfuhr. Und mit PSG soll er nicht warm werden. Spielt dies den Münchnern in die Karten? Abwarten, die Realisierung dieses Transfers wird zumindest sehr kompliziert.

Führich, Gruda - oder Conceicao aus Portugal?

Bekannt ist, dass die Münchner auf der offensiven Außenbahn suchen. Chris Führich vom VfB Stuttgart steht hoch im Kurs, den Mainzer Brajan Gruda halten die Verantwortlichen für sehr spannend. Hier stellt sich eher die Frage, ob Budget in ein Talent investiert werden soll, das vielleicht nicht sofort für die höchsten Ziele helfen kann. Nicht dementiert wird im Klub zumindest der Name Francisco Conceicao, 21-jähriger Flügelstürmer vom FC Porto.

Klar ist aber auch: Für die Finanzierung bedarf es einiger Abgänge, um Ablösen zu generieren und Gehälter einzusparen - die Kaderkosten müssen schrumpfen. Inwieweit sich Spieler mit sehr gut dotierten Verträgen wie Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Joshua Kimmich einen Abschied vorstellen können, bleibt abzuwarten. Kandidaten sind zudem wie erwähnt de Ligt, Upamecano und Noussair Mazraoui.

Nur wenige Spieler tragen den Stempel "unverkäuflich". Dazu gehören Jamal Musiala, Harry Kane und Aleksandar Pavlovic.